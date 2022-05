Украинцы продемонстрировали уникальные наряды столетней древности: удивительные фото

Группа креаторов из Украины объединилась для создания уникального проекта "Свободные". Во время вторжения русских войск в Украину они остались в Киеве. Главная идея их проекта – поддержать украинцев в сложные времена, напоминая о наших корнях и традициях.

Для реализации проекта команда собрала уникальную одежду конца 19 – начала 20 века, которая сохранилась до наших дней. Эта традиционная праздничная одежда до сих пор сохранилась, несмотря на сокрушительные события: Первую мировую войну, коллективизацию, голодоморы, Вторую мировую войну и советскую оккупацию. Специально для проекта "Свободные" наряды были предоставлены украинскими коллекционерами.

Как одевались украинцы 100 лет назад: впечатляющая подборка фотографий из музея Ивана Гончара

Куратором и стилисткой проекта стала Мария Квитка – художница по костюмам, известная работой над художественным фильмом "Черный ворон" и документальной лентой "Наследие".

Сегодня мы все очень волнуемся, удастся ли нам в условиях этой ужасной полномасштабной войны России против Украины сохранить наше наследие, наши национальные сокровища, поэтому мы решили хотя бы крошечную их частицу увековечить в этом проекте.

– объясняет замысел Мария Квитка.

Героями проекта выступили шесть украинцев, которые сейчас занимаются волонтерством. Каждый из них демонстрирует, как выглядели наши предки в разных уголках Украины 100 лет назад.

Так, военный медик и ветеран АТО Александра Завальна, успевшая принять участие в проекте перед тем, как отправиться в зону боевых действий, примерила наряды из Ровенщины. Бандурист и участник группы ONUKA Евгений Йовенко показал, как выглядел мужской костюм конца 19 века на Сумщине, телеведущая Роза Аль-Намри продемонстрировала праздничное женское платье Винниччины.



Украинцы продемонстрировать уникальный наряд старой давности



Основательница ОО "Библиотека будущего" Вероника Селега – Киевщины, основательница тревел-сообщества Come with me Татьяна Бурьянова – Закарпатье, а актриса Альбина Корж, снявшаяся в первой в Украине экранизации комикса "Максим Оса", примерила праздничную одежду из Полтавщины.

Фотографом проекта стал Дмитрий Комиссаренко, а автором коллажей – молодой художник Даниель Скрипник, который рассказал, что именно таким образом стремился отблагодарить наших предков за тот воинственный дух, который они передали нам, современным украинцам.



"Я очень хочу показать, что эмоциональные состояния, которые мы чувствуем сейчас и то, как мы боремся - это наше предание, которое и является силой нашей нации. Мне хотелось передать то, что вспоминая, глядя на то, как они создавали нашу идентичность – я чувствую мощные эмоции. Я чувствую, что мы должны транслировать этот мощный дух и дополнять его своей силой и красотой собственной души. Мы будем творить искусство и я уверен, что мы победим тьму», – заявил мужчина.

Авторы проекта "Свободные", созданного по совместной благотворительной инициативе, призывают всех украинцев верить в победу и обязательно поддерживать ВСУ.

"Мы хотим, чтобы все почувствовали свою принадлежность к народу с очень богатым национальным историко-культурным наследием, хотим вдохновить, утешить и наполнить людей надеждой. Мы призываем людей поддерживать морально и материально Вооруженные Силы Украины, ведь именно благодаря их подвигам наше наследие и сохраняется" , – отмечают создатели проекта.



