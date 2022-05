Українці продемонстрували унікальне вбрання сторічної давнини: дивовижні фото

Група креаторів з України об’єднались для створення унікального проєкту "Вільні". Під час вторгнення російських військ в Україну вони залишилися в Києві. Головна ідея їхнього проєкту – підтримати українців у складні часи, нагадуючи про наше коріння і традиції.

Для реалізації проєкту команда зібрала унікальне вбрання кінця 19 – початку 20 століття, яке збереглось до наших днів. Цей традиційний святковий одяг досі зберігся, незважаючи на нищівні події: Першу світову війну, колективізацію, голодомори, Другу світову війну та радянську окупацію. Спеціально для проєкту "Вільні" вбрання було надано українськими колекціонерами.

Читайте також Як одягалися українці 100 років тому: вражаюча добірка фотографій з музею Івана Гончара

Куратором і стилісткою проєкту стала Марія Квітка – художниця по костюмах, відома роботою над художнім фільмом "Чорний ворон" та документальною стрічкою "Спадок".

Сьогодні ми всі неабияк хвилюємось, чи вдасться нам в умовах цієї жахливої повномасштабної війни Росії проти України зберегти нашу спадщину, наші національні скарби, тому ми вирішили хоча б крихітну їх частинку увічнити в цьому проєкті,

– пояснює задум Марія Квітка.

Героями проєкту виступили шестеро українців, які зараз займаються волонтерством. Кожен із них демонструє, як виглядали наші предки у різних куточках України 100 років тому.

Так, військовий медик і ветеран АТО Олександра Завальна, яка встигла взяти участь у проєкті перед тим, як вирушити до зони бойових дій, приміряла вбрання з Рівненщини. Бандурист та учасник гурту ONUKA Євген Йовенко показав, як виглядав чоловічий стрій кінця 19 століття на Сумщині, телеведуча Роза Аль-Намрі продемонструвала святкове жіноче вбрання Вінниччини.



Українці продемонстрували унікальне вбрання сторічної давнини



Українці продемонстрували унікальне вбрання сторічної давнини



Українці продемонстрували унікальне вбрання сторічної давнини

Засновниця ГО "Бібліотека майбутнього" Вероніка Селега – Київщини, засновниця тревел-спільноти Come with me Тетяна Бур’янова – Закарпаття, а акторка Альбіна Корж, яка знялась у першій в Україні екранізації коміксу "Максим Оса", приміряла святковий одяг з Полтавщини.

Фотографом проєкту став Дмитро Коміссаренко, а автором колажів – молодий художник Данієль Скрипник, який розповів, що саме таким чином прагнув віддячити нашим предкам за той войовничий дух, який вони передали нам, сучасним українцям.



Українці продемонстрували унікальне вбрання сторічної давнини



Українці продемонстрували унікальне вбрання сторічної давнини



Українці продемонстрували унікальне вбрання сторічної давнини

"Я дуже хочу показати, що емоційні стани, які ми відчуваємо зараз і те, як ми боремось – це наша шана пращурам, яка і є силою нашої нації. Мені хотілось передати те, що згадуючи, дивлячись на те, як вони створювали нашу ідентичність – я відчуваю потужні емоції. Я відчуваю, що ми маємо транслювати той потужний дух і доповнювати його своєю силою та красою власної душі. Ми будемо творити мистецтво і я впевнений, що ми переможемо темряву", – заявив чоловік.

Автори проєкту "Вільні", що створений за спільної благодійної ініціативи, закликають усіх українців вірити у перемогу та обов’язково підтримувати ЗСУ.

"Ми хочемо, аби всі відчули свою приналежність до народу із надзвичайно багатою національною історико-культурною спадщиною, хочемо надихнути, втішити та сповнити людей надією. Ми закликаємо людей підтримувати морально й матеріально Збройні Сили України, адже саме завдяки їхнім подвигам наша спадщина й зберігається", – зазначають творці проєкту.



Українці продемонстрували унікальне вбрання сторічної давнини



Українці продемонстрували унікальне вбрання сторічної давнини