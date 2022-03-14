"Украина победит": Мэй Маск щемяще вспоминает поездку в Киев в черном тренче с перьями

Знаменитая модель и мама миллиардера Мэй Маск часто с теплом упоминает столицу Украины – Киев. Знаменитость в очередной раз опубликовала фото из своей поездки в стильном тренче.

Мэй Маск посещала Киев в 2017 году и в 2021 году. Атмосфера Киева ее так очаровала, что знаменитость снова вспомнила приятные моменты своей поездки.

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73-летняя диетология показала архивные фото с 2017 года. Перед камерой фотографов она позировала в черном стильном аутфите. Модница примеряла черную водолазку и классические штаны. Для удобства она надела кроссовки и примерила сверху черный тренч с интересными деталями – рукава верхней одежды были украшены перьями.

Мэй Маск показала несколько фото на фоне заснеженного города и отметила, что очень скучает по Киеву, непременно хочет сюда вернуться, уверена, что Украина обязательно победит.

"Приятные воспоминания из Киева. Мне предложили прогуляться по снегу, чтобы сделать хорошее фото, когда все остальные были под прикрытием и смеялись. Надеюсь, что скоро вернусь, погуляю по снегу, посмеюсь, поем вкусных десертов и снова увижу достопримечательности. Вторжение ужасное. Мир смотрит новости 24 часа в сутки, и страны демонстрируют невероятную поддержку жильем, протестами и пожертвованиями. Как говорит президент Владимир Зеленский: "Украина победит!", – написала Мэй Маск.

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