Тренд с ток тока – Vanilla girl: главные советы, как стильно одеться осенью

Тик ток всегда радует модниц интересными трендами, так что в осеннюю пору появилось новое стилистическое направление – Vanilla girl. Эта эстетика включает светлые цвета одежды, уютную верхнюю одежду и интересные аксессуары.

Тенденция по этому наряду – не нова, пишет 24 Канал. Каждый год модницы из разных стран демонстрируют свои комфортные осенние образы, глядя на которые так и хочется приобрести в книжном магазине новую книгу и забежать в любимое кафе на какао из маршмелоа.

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Впрочем, только в этом году стиль наряда получил свое название Vanilla girl. Главную роль в этом направлении играют цвета – наряды должны быть преимущественно молочных, кремовых и бежевых тонов. Никакие яркие оттенки или черный цвет сюда не подойдут, если это не обувь или сумка.

В главную базу наряда эстетики Vanilla girl входит кашемировый свитер, утепленная водолазка с горловиной, милый кардиган с акцентными пуговицами, трикотажные брюки, угги, длинные шарфы и верхняя одежда оттенка сливочного масла или бежевых тонов.

Монохромные образы в этом году довольно популярны, поэтому создавайте такие аутфиты и вы совсем не прогадаете. Модницы все чаще хотят выглядеть не только стильно, но и комфортно, так что вы можете заметить много образов девушек, образы которых состоят из базовых вещей, которые есть в гардеробе каждой из нас.

А еще важной составляющей эстетики Vanilla girl являются бантики – объемные или минималистичные из ленты. Прикрепляйте их к хвосту внизу или довершайте бантом косичку. Все зависит от ваших предпочтений.

Также не забывайте о шапках, меховых панамах и шарфах с рукавами. В холодные ноябрьские дни эти вещи пригодятся вам.



Стильные образы в эстетике Vanilla girl / Фото Pinterest



Стильные образы в эстетике Vanilla girl / Фото Pinterest



Стильные образы в эстетике Vanilla girl / Фото Pinterest



Стильные образы в эстетике Vanilla girl / Фото Pinterest



Стильные образы в эстетике Vanilla girl / Фото Pinterest



Стильные образы в эстетике Vanilla girl / Фото Pinterest



Стильные образы в эстетике Vanilla girl / Фото Pinterest



Стильные образы в эстетике Vanilla girl / Фото Pinterest