Угги – трендовая обувь зимы: вдохновляющие образы от модных трендсеттеров
Источник:Harper's Bazaar
Угги начали возвращаться в моду еще прошлой зимой, а сейчас уже почти каждый модный инфлюэнсер дополняет свои образы обувью от известной американской марки UGG.
Fashion-индустрия обожает угги. Молодые бренды делают с маркой UGG разнообразные коллаборации, а самые популярные модные инфлюенсеры и звезды стритстайла охотно носят эту удобную обувь.
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Угги уже давно завоевали популярность в целом мире, Впрочем за последние несколько сезонов их вытесняли ботинки Bottega Veneta. Несмотря на то, что этой зимой снова возвращаются в моду мунбутсы, угги свои позиции сдавать не будут.
Чаще всего звезды стритстайла выбирают коричневые короткие угги, которые идеально дополняют трендовую дубленку. Также фешионисты выбирают под обувь дутые пуховики и шубки. Моду на сапоги из овчины еще осенью показала Эльза Хоск. Во время Недели моды в Нью-Йорке она прогулялась в сером жакете, белых брюках и коротких уггах.
Безупречный образ Эльзы Хоск / Getty Images
Удобная обувь также прекрасно сочетается с вязаными свитерами, худи, спортивными костюмами, широкими джинсами, обтягивающими лосинами и длинными теплыми шарфами.
Скандинавская стилистка Перниль Тейсбек дополняет угги классическим бежевым пальто и добавляет нотки кэжуала с помощью спортивной кепки. Замшевые угги базовых цветов, без декоративных элементов всегда смогут дополнить ваши классические элементы гардероба.
Модные образы с уггами / Фото из инстаграма инфлюэнсеров
Модные образы с уггами / Фото из инстаграма инфлюэнсеров
Модные образы с уггами / Фото из инстаграма инфлюэнсеров
Модные образы с уггами / Фото из инстаграма инфлюэнсеров
Модные образы с уггами / Фото из инстаграма инфлюэнсеров
Модные образы с уггами / Фото из инстаграма инфлюэнсеров
Модные образы с уггами / Фото из инстаграма инфлюэнсеров
Модные образы с уггами / Фото из инстаграма инфлюэнсеров