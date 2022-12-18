TVORCHI покорили сеть костюмами со стальными сердцами от бренда Frolov: фото ярких образов

Тернопольская группа TVORCHI стала победителем Национального отбора Евровидения-2023. На сцену исполнители вышли в костюмах, которые сшил украинский дизайнер Иван Фролов.

17 декабря Украина выбрала группу, которая будет представлять нашу страну на Евровидении в Ливерпуле, пишет 24 канал. В Великобританию с песней Heart of Steel поедет группа TVORCHI.

Читайте также TVORCHI – все, что известно о победителе Нацотбора 2023

На сцену Нацотбора артисты вышли в впечатляющих костюмах. Изделия для Андрея Гуцуляка и Джеффри Кенни подготовил украинский дизанер Иван Фролов.

Основатель одноименного бренда Frolov создал костюмы с главным атрибутом – вышитым вручную "стальным сердцем". Детали вышивки Иван Фролов рассказал в своей инстаграмме.

Стальные Frolov heart для TVORCHI вышитые вручную техниками, которые использовались для украшения нарядов казацкой старшины. Основой стала техника золотого шитья – шитье: шов "по карте", "вприкреп", "по настилу", такими материалами как бить и канитель. Кроме того, мастера использовали авторскую технику – вышивка корсетными косточками, с гальваническим нанесением золота,

– написал Иван Фролов.

Все, что создает Иван Фролов – настоящее искусство, так что не обратить внимание на такие стильные образы было просто невозможно. Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина отметила, что ребята очень стильные участники шоу.

"Примечательно, что вам это очень нужно: ваше отношение к тому, как вы выглядите, какой месседж вы несете. Самая стильная группа", – заявила артистка.

Джеффри Кенни предстал на сцене в черном полупрозрачном лонгсливе с вышитым золотисто-серебряным бисером сердцем и золотистом костюме. Андрей Гуцуляк примерил черную водолазку с идентичным "стальным сердцем", черние брюки, юбку плиссе до колен и длинные кожаные перчатки.



Создание стальных сердец для группы TVORCHI / Фото из инстаграм-сторос Фролова

Эскизы костюмов для группы TVORCHI / Фото с инстаграмм-сторос Фролова