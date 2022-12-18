17 грудня Україна обрала гурт, який представлятиме нашу країну на Євробаченні у Ліверпулі, пише 24 канал. До Великої Британії з піснею Heart of Steel поїде гурт TVORCHI.
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На сцену Нацвідбору артисти вийшли у вражаючих костюмах. Вироби для Андрія Гуцуляка та Джеффрі Кенні підготував український дизанер Іван Фролов.
Засновник однойменного бренду Frolov створив костюми із головним атрибутом – вишитим вручну "сталевим серцем". Деталі вишивки Іван Фролов розповів у своєму інстаграмі.
Сталеві Frolov heart для TVORCHI вишиті вручну техніками, які використовувалися для оздоблення вбрання козацької старшини. Основою стала техніка золотого шитва – гаптування: шов "по карті", "вприкріп", "по настилу", такими матеріалами як біть та канітєль. Крім того, майстри використовували авторську техніку – вишивка корсетними кісточками, з гальванічним нанесенням золота,
– написав Іван Фролов.
Все, що створює Іван Фролов – справжнє мистецтво, тож не звернути увагу на такі стильні образи було просто неможливо. Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна зазначила, що хлопці є дуже стильними учасниками шоу.
"Помітно, що вам це дуже потрібно: ваше ставлення, до того, як ви виглядаєте, який месседж ви несете. Найстильніший гурт", – заявила артистка.
Джеффрі Кенні постав на сцені у чорному напіпрозорому лонгсліві з вишитим золотисто-срібним бісером серцем та золотистому костюмі. Андрій Гуцуляк приміряв чорну водолазку з ідентичним "сталевим серцем", чорні штани, спідницю плісе до колін та довгі шкіряні рукавиці.
Створення сталевих сердець для гурту TVORCHI / Фото з інстаграм-сторіз Фролова
Ескізи костюмів для гурту TVORCHI / Фото з інстаграм-сторіз Фролова