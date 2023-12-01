Самый популярный материал сезона – трикотаж: что вам нужно приобрести этой зимой

Трикотаж всегда был и остается одним из самых популярных материалов в холодное время года. Вязаные свитера, костюмы и кардиганы тёплые, уютные и подойдут под любые случаи.

Трикотажи изделия – отличный выбор на холодное время года, пишет 24 Канал. Они создают легкий и модный образ, элегантно выглядят. Трикотажные изделия хорошо сочетаются не только с трендовыми уггами или ботинками челси, но и с сапогами на каблуке.

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Каждый сезон в украинских и мировых брендах появляются вязаные изделия, в основном в светлых оттенках или в модной кофейной, бежевой палитре или классические черные.

В этом сезоне советуем вам обратить внимание на трикотажные костюмы, состоящие из свитера и широких брюк, или из свитера и лосин. Они могут быть с горловиной или без, все зависит от ваших предпочтений.

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Кроме базовых костюмов, которые вы точно видели в образах инфлюэнсеров, попробуйте еще добавить в свой гардероб трикотажные костюмы, состоящие из топа, юбки и кардигана. Выглядят такие изделия невероятно красиво и стильно.

В этом году особенно популярны юбки длины макси, поэтому трикотажной юбкой вы можете смело заменить летний вариант из атласа или денима.

А еще накануне праздников вы можете добавить в свой гардероб такую стильную вещь как платье. Выбирайте для себя длинные платья, которые будут одинаково хорошо подходить к кэжуальным уггам, челси или элегантным сапогам на каблуке.



Стильные трикотажные изделия на зиму / Фото Pinterest



Стильные трикотажные изделия на зиму / Фото Pinterest



Стильные трикотажные изделия на зиму / Фото Pinterest



Стильные трикотажные изделия на зиму / Фото Pinterest



Стильные трикотажные изделия на зиму / Фото Pinterest



Стильные трикотажные изделия на зиму / Фото Pinterest



Стильные трикотажные изделия на зиму / Фото Pinterest



Стильные трикотажные изделия на зиму / Фото Pinterest



Стильные трикотажные изделия на зиму / Фото Pinterest



Стильные трикотажные изделия на зиму / Фото Pinterest