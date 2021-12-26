Три сына и дочь: Виктория Бекхэм очаровала сеть семейным фото в любимом платье

Британская дизайнер и жена известного футболиста Виктория Бекхэм очаровала сеть семейной фотографией. Знаменитость надела на празднование Рождества свое любимое платье.

Популярная британская дизайнер является для многих девушек вдохновением и иконой стиля. Знаменитость каждый раз поражает своими аутфитами, а также радушно делится со своими поклонниками в сети любимыми элементами гардероба.

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Бренд Victoria Beckham модельер сделала узнаваемым во всем мире. На личной странице в инстаграме Виктория часто показывает модные новинки, которые охотно примеряет на себе.

Так, недавно она показала своей многомиллионной аудитории любимое платье из новой коллекции. Изделие, которое знаменитость представила для сезона весна – лето 2022 дизайнер надела на празднование Рождества.

Дизайнер надела зеленое платье макси-длины с удлиненными рукавами и открытой спиной. Платье с цепочным принтом удачно подчеркнуло стройную талию Виктории, а расклешенный фасон юбки добавил особого шика. Стоит такое платье на сайте бренда 36 тысяч гривен.

"Это лучшее вечернее платье из моей последней коллекции. Мне нравится внимание к деталям в рукавах, на молнии и вырезах. Она изготовлена из удивительного металлического трикотажа, благодаря чему ее также удобно носить", – отмечала ранее дизайнер.

Знаменитое семейство позировало на фоне яркой елки. Виктория Бекхэм опубликовала фотографию со своим мужем Дэвидом Бекхэмом, тремя сыновьями и дочерью. Любимые мужчины модельера надели черные костюмы, а дочь примерила синее платье и белый укороченный кардиган.

Виктория Бекхэм надела на Рождество любимое платье / Фото з інстаграму