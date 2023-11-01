Главные тренды зимы 2023/24: что нужно покупать уже сейчас

Фешн-индустрия каждый сезон приносит что-то новое среди нарядов, поэтому важно следить за модой, чтобы не опустить важные моменты. Уже через месяц нас ждет зима, а вместе с ней давно нам знакомые тренды.

Часто переходящий сезон с осени на зиму не удивляет нас чем-то новым, пишет 24 Канал. Чаще это трендовые позиции, которые были в моде еще осенью и плавно перешли к зимнему сезону.

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Оттенок металлик

Серебристый стал главным оттенком года и не будет терять популярность вплоть до 2024 года. Зимой можете делать ставки на пуховики, оттеночные штаны металлик, выбирать для себя интересные сумки и обувь.



Модные тренды на осень 2023 / Фото Pinterest

Меховая ткань

Бренд Max Mara перевыпустил свои легендарные шубы Teddy Bear, которым в этом году исполнилось 10 лет, поэтому, вероятно, нас ждет новый модный "бум" на эти теплые шубки.



Модные тренды на осень 2023 / Фото Pinterest

Кожаные вещи

Шафа завалена речима, але немає, що одягнути? Час обновити свій гардероб! Разом із мережею мультибрендових магазинів Obnova зробити це буде максимально приємно та просто: на покупців чекають стильні новинки, свіжі колекції та бестселери від відомих брендів.

Наряды из кожи выглядят красиво не только в летних и осенних аутфитах. Стилизуйте кожаные брюки с теплым свитером, юбки из кожи длины макси с водолазкой, а кожаную юбку с сапогами челси.



Модные тренды на осень 2023 / Фото Pinterest

Свитер на молнии

Такой свитер – не новинка, но он все еще остается востребованным и стильным среди модниц. Выбирайте для себя базовые цвета и сочетайте с интересным низом – брюками, джинсами, лосинами или юбками.



Модные тренды на осень 2023 / Фото Pinterest