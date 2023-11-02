Подиумы в этом году вдохновили нас к новой стилизации, поетому попробуйте интересно скомбинировать вещи, которые уже есть в вашем гардеробе.

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Комбинезон

На подиуме бренд Saint Laurent представил черный комбинезон в сочетании с золотыми украшениями и сапогами на каблуке. Такой образ выглядит элегантно и универсально.



Стильные наряды, которые можно носить в этом сезоне / Фото Vogue

Юбка-карандаш

На подиумах можно было увидеть огромный модельный ряд карандашных юбок. Бренды представили юбки с низкой посадкой в минималистическом стиле, нарядные юбки с трикотажем или интересными аппликациями – перьями, например.



Стильные наряды, которые можно носить в этом сезоне / Фото Vogue

Вневременный тренч

В вашем гардеробе должен быть простой, но очень красивый тренч. Он должен хорошо сочетаться не только с кроссовками и джинсами, но и с красивыми брюками и рубашкой.



Стильные наряды, которые можно носить в этом сезоне / Фото Vogue

Красные акценты

Благодаря бренду The Row тенденция на красный цвет продлится и на следующий сезон. Выбирайте для себя тренч или пальто и добавляйте акцентную красную вещь – платок или сумку.



Стильные наряды, которые можно носить в этом сезоне / Фото Vogue

Черно-белая классика

Главная вневременная инвестиция – это покупка вещей в черно-белых тонах. Такой стиль обожала Одри Гепберн, так что через годы он ничуть не потерял актуальности.



Стильные наряды, которые можно носить в этом сезоне / Фото Vogue