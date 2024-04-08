Как выглядят самые трендовые вещи весны: стилисты рассказали, что именно надо купить

Весна уже в самом разгаре, поэтому можно добавлять в гардероб приталенные жакеты, юбки миди, наряды А-силуэта или вещи с цветочными мотивами. В этом году мода будет двигаться в направлении женственности.

Стилисты отмечают, что в 2024 году на модную арену вернулись укороченные брюки, которые называются капри, юбки из прозрачных материалов и практичные и большие сумки.

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Без всех этих вышеперечисленных трендовых позиций нам не обойтись, поэтому советуем узнать, как выбирать для себя ту или иную вещь.

Белое платье

Платье белого цвета является самым популярным вариантом на весенне-летний сезон. Выбирайте для себя любой фасон или длину, но лучше сделайте ставку на воздушный вариант.



Актуальный наряд на 2024 год / Фото из инстаграма Pump Your Style

Юбка А-силуэта

В этом году бренды решили особое внимание обратить на элегантность, поэтому добавили в коллекции юбки А-силуэта. Носите их с топами или базовыми вещами.



Трендовый наряд на 2024 год / Фото из инстаграма Pump Your Style

Цветочные мотивы

Флористический принт всегда выходит на первый план в весенне-летний сезон. Советуем выбирать цветочные аппликации на платьях, блузах и корсетах.



Красивый наряд на 2024 год / Фото из инстаграма Pump Your Style

Большая сумка

Дизайнеры решили вернуть моду на универсальные и удобные сумки в размере XXL, поэтому именно на них стоит обратить в этом году особое внимание.



Модный наряд на 2024 год / Фото из инстаграма Pump Your Style

Капри

В этом году ожидается настоящее возрождение капри, поэтому их рекомендуем носить с босоножками или мюлями на каблуках.



Трендовый наряд на 2024 год / Фото из инстаграма Pump Your Style

Приталенный жакет

Предыдущие сезоны в моде были жакеты оверсайз, но уже в весенне-летнем сезоне в моде будут жакеты, которые подчеркнут талию.



Актуальный наряд на 2024 год / Фото из инстаграма Pump Your Style

Прозрачная юбка

Такая вещь является довольно смелой покупкой, поэтому очень важно знать, как ее грамотно совместить, чтобы не выглядеть вульгарно. Вдохновение для образов ищите в коллекциях брендов.



Красивый наряд на 2024 год / Фото из инстаграма Pump Your Style

Юбка миди

В этом году нас не будет покидать мода на юбки длины миди из кожи. Делайте ставку на базовый черный, коричневый цвет или добавляйте в гардероб красный или бордовый оттенок.



Модный наряд на 2024 год / Фото из инстаграма Pump Your Style

Все трендовые позиции попробуйте миксовать с базовыми элементами гардероба. Таким образом трендовая вещь будет основной в образе, а классические вещи будут ее только дополнять.