Тренды на осень 2023: как выглядят самые стильные вещи сезона

Стилистка Яна Платонова рассказала о самых популярных позициях среди трендов осени и рассказала о нескольких важных моментах, необходимых для понимания сезонных тенденций.

Стилистка отметила, что подиум всегда гиперболизирован, имеет мало общего с образами для жизни, однако очень красноречиво иллюстрирует основные тенденции.

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"Понимая их сущность и природу, можно уже предметно "приспосабливать к жизни" и забирать в свои гардеробы", – добавила Яна Платонова.

Она отметила, что показывает лишь основные направления и тенденции, а из них каждый может вычленить для себя отдельные вещи и тренды.

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"Изучать коллекции стоит не только ради того, чтобы быть в курсе трендов, это также мощно тренирует ваш глаз, вы учитесь видеть и чувствовать новые силуэты – это основа любого модного цикла", – заявила стилистка.

Feather

Этой осенью ищите для особых случаев наряды с перьями, которые будут здороваться на любых элементах гардероба.



Тренды осени 2023 / Фото инстаграмм @styleguide.ua

Mettalic

Наряд металлик совсем не теряет популярности, а наоборот, становится все более популярным. Поэтому на осень выбирайте штаны или сумку в этом оттенке.



Тренды осени 2023 / Фото инстаграмм @styleguide.ua

Lace

Кружево возвращается в моду, поэтому можете выбирать для себя стильные платья или лонгсливы.



Тренды осени 2023 / Фото инстаграмм @styleguide.ua

Bold Shoulders

Объемные плечи снова в моде. Именно поэтому можете смело делать акцент на жакетах с массивными плечами, пальто или шубами.



Тренды осени 2023 / Фото инстаграмм @styleguide.ua

Hood

Капюшон несколько сезонов назад врывался в модные тренды, но мода на него быстро прошла. В этом сезоне он снова появляется на платьях, топах и свитерах.



Тренды осени 2023 / Фото инстаграмм @styleguide.ua

Red

Красный – самый популярный цвет осени. В этом сочном оттенке можете выбирать все, что придется вам по душе – от свитеров и свитшотов до верхней одежды.



Тренды осени 2023 / Фото инстаграмм @styleguide.ua

Total Grey

Серый – чрезвычайно универсальный цвет, а осенью он особенно популярен. Выбирайте для себя серый лонгслив с брюками палаццо и завершайте этот ансамбль серым пальто.



Тренды осени 2023 / Фото инстаграмм @styleguide.ua

Black & White

Ахроматические цвета всегда актуальны, а в этом сезоне они еще и в тренде, так что не упустите возможности примерить на себе стильный наряд.



Тренды осени 2023 / Фото инстаграмм @styleguide.ua