5 самых горячих трендов осени: что будет в моде в новом сезоне

Приближается осень, а это значит, что следует пополнить свой гардероб стильными вещами. Дизайнеры подготовили для нас интересные наряды, которые идеально впишутся в осеннюю эстетику.

Новый сезон не будет серым и пасмурным. К главным трендам осени относятся пастельные тона, нотки ретро и блеска.

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Деловой стиль

В трендах осеннего сезона укоренилась школьная эстетика. Она всегда становится актуальной в начале сентября. На замену легким платьям и топам придет официальный наряд.

Осенью в тренде будет черно-белый аутфит с галстуком, жилеты с карандашной юбкой, рубашки и жакеты в форме песочных часов.



Стильные вещи на осенний сезон / Фото с Elle

Блеск

Дизайнеры решили сделать в новом сезоне блестки суперактуальными. Осенью наш наряд может быть не только серебристым, но и золотым. Носите блестки, кристаллы и металлизированные ткани на платьях, блузах и юбках.



Стильные вещи на осенний сезон / Фото с Elle

Маслянистый желтый

Осенью на смену розовому цвету, который мог уже всем надоесть за лето, придет масляно-желтый. Это один из любимых цветов скандинавских модниц. Именно этот оттенок позволит продлить лето и сохранить ощущение каникул.



Стильные вещи на осенний сезон / Фото с Elle

Украшения в стиле 80-х

В новом сезоне в моду вернется экстравагантный и эксцентричный стиль, который так любили звезды в восьмидесятых годах. Обратите внимание осенью на массивные и зрительно тяжелые серьги. Именно они будут украшать наши осенние аутфиты.



Стильные вещи на осенний сезон / Фото с Elle

Длинное черное пальто

Черное пальто длины макси заняло ведущее место на подиуме. Почти все мировые бренды представили длинное черное пальто – Prada, Chanel, Dolce&Gabbana, Givenchy, Victoria Beckham и Balenciaga.

Если в вашем гардеробе нет длинного черного пальто – советуем вам инвестировать в эту сезонную вещь. Пальто прямого кроя в классическом цвете прослужит вам много лет, а длина макси будет отлично сочетаться с длинными платьями и юбками.



Стильные вещи на осенний сезон / Фото с Elle