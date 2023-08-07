Тренды осени 2023: что будет модным в новом сезоне
Источник:Who What Wear
До осени осталось совсем немного, а это значит, что пора подумать о главных трендах нового сезона.
Если вы планируете гардероб на осень, то, прежде всего, узнайте, какие тренды будут преобладать и что предложили нам на подиуме мировые дизайнеры.
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Британские редакторы изучили все представленные коллекции для сезона осень-зима 2023/24 и определили пять главных тенденций, которые будут преобладать осенью.
Люксовая основа
Осенне-зимние подиумы Gucci, Bottega Veneta, Khaite, Coach и Versace представили довольно носибельные образы на подиумах. Часто образы известных брендов не слишком подходят для повседневной одежды, впрочем, на этот раз аутфиты из коллекций можно на 100% повторить в реальной жизни. Британские редакторы советуют добавить в гардероб базовые вещи, которые всегда будут в моде.
Тренды осени 2023 / Фото с Who What Wear
Красный цвет
Осенью 2023 года в тренде будет красный цвет. Он был практически во всех коллекциях. Смелый красный с удовольствием сочетается с любыми нейтральными оттенками.
Тренды осени 2023 / Фото с Who What Wear
Жакет приталенный
Жакеты оверсайз все еще остаются в моде, но вместе с этим стоит добавить в свой гардероб приталенные блейзеры.
Тренды осени 2023 / Фото с Who What Wear
Пышные юбки
Если вы уже достаточно наносились юбок макси, джинсовой или атласной юбки, советуем сделать ставку на объем. Именно они будут модны в новом сезоне.
Тренды осени 2023 / Фото с Who What Wear
Заметная верхняя одежда
В этом сезоне верхняя одежда выйдет на первый план. Дизайнеры хотят, чтобы в вашем образе была заметна куртка, пальто, тренч или дубленка.
Тренды осени 2023 / Фото с Who What Wear