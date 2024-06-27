Узнавайте уже сейчас: 6 трендов осени, которые будут на пике популярности
Источник:Vogue
Летом не хочется совсем думать об осенних нарядах, впрочем, через 2 месяца таки начнется новый сезон, а модные специалисты уже определили тренды, которые появятся в наших гардеробах.
В этом году осень порадует нас красивыми нарядами, которые захотят примерить на себе все модницы. В тренде будут естественные оттенки: сливовый, зеленый и коричневый, а носить мы в основном будем классические образы.
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Женственность
Осенью в моде будут стилизации в духе 1950-1960-х годов. Дизайнеры представили миди-юбки со складками, брюки клеш, боди, завязанные на плечах свитера и пальто округлого силуэта. Из аксессуаров в почете будут клатчи размера макси.
Актуальные наряды на осень 2024 / Фото Vogue
Бохо
Стиль бохо активно просачивается в наши тренды и уже осенью полностью захватит моду на наряды. Бохостилистика поразит контрастом, рюшами и многослойностью.
Названы главные тренды осени 2024 / Фото Vogue
Бабушкин шик
А вот интересным трендом станет наряд в бабушкином стиле. Можете смело добавлять в образы осенью вещи в бабушкином стиле. Больше порций для вдохновения появится в образах модниц уже в сентябре или октябре.
Актуальные наряды на осень 2024 / Фото Vogue
Клетчатость
Осенью самым популярным принтом станет шотландская клетка. В моде будут клетчатые брюки, платья, юбки и сумки, которые полностью заполонят ваш гардероб.
Названы главные тренды осени 2024 / Фото Vogue
Деловой стиль
Самыми популярными осенью станут жакеты, палаццо и костюмы. В моде будет четкая структура, тонкие линии, черный и серый цвета и тонкая полоска.
Актуальные наряды на осень 2024 / Фото Vogue
Преппи
Стиль преппи становится особенно популярным с началом учебного сезона в осеннее время, поэтому он в очередной раз захватит образы осенью 2024 года. Выбирайте для себя бомберы, жилетки, лоферы и юбки в складки.
Названы главные тренды осени 2024 / Фото Vogue
Осенью 2024 года в моде будет много черного цвета, леопардовых принтов и вещей в морской эстетике.