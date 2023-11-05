Главные тренды осени: какие вещи необходимы каждой девушке

Вскоре мы начнем вам рассказывать о зимних трендах, впрочем пока еще не наступил новый сезон, мы решили подытожить, какой же наряд считается самым популярным этой осенью.

Как правило, осенний стиль в основном сосредоточен на классике и вместе с этим в моду врываются интересные вещи, которые просто невозможно обойти вниманием, пишет 24 Канал.

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Собранная в этой подборке одежда состоит исключительно из тех вещей, которые ввели в моду дизайнеры и инфлюэнсеры. Все они станут отличным дополнением к вашему осеннему гардеробу.

Мини угги

В конце осени в моду входят мини угги. Эта обувь была популярной еще в прошлом году, впрочем в этом сезоне не сдает своих позиций. В моде этого года остаются угги Classic Ultra Mini на высокой платформе и модель-слипоны Tasman орнаментной каймой. Инфлюэнсеры носят их с белыми носками и сочетают с джинсами разных фасонов.

Длинное пальто

Выбирайте пальто на осень в стиле Old Money. Оно должно быть функциональным и хорошо сочетаться с вашим стилем. Делайте ставку на черное пальто минималистичного фасона на пуговицах или поясе.

Красный цвет

Красный стал главным цветом года за 2023 год. Он будет удачно выделяться на фоне черного, коричневого или серого наряда в осеннее время. Советуем вам остановить свой выбор на свитере, свитшоте или яркой красной сумке.

Монохром

Образы выдержанные в одном цвете невероятно красиво смотрятся в осеннее время. Если у вас есть база верхней и нижней одежды в одном цвете, вы сможете легко стилизовать монохромный аутфит. Такие образы стали сильно популярны этой осенью.