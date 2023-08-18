13 главных трендов осени: что будет в моде в новом сезоне

Приближение нового сезона всегда побуждает нас узнать новые тренды. Будущая осень будет богата тенденциями, поэтому советуем вам присмотреться к тому, что презентовали дизайнеры на Неделе моды.

Среди представленных позиций есть те тренды, которые мы знаем и любим, и вместе с тем есть совершенно новые стили, детали и принты. В подборке трендового наряда вы можете выбрать для себя повседневную одежду, для торжественных мероприятий или других праздничных событий.

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Офисный стиль

Офисный стиль стал главной звездой среди трендов осеннего сезона. Бренды демонстрировали штанные костюмы, жакеты, рубашки и даже галстуки. Деловой стиль осенью должны попробовать все.



Тренды осени 2023 / Фото с Elle

Черно-белые сочетания

Минималистичные черно-белые сочетания в тренде! Самыми популярными вещами в этих комбинациях есть элементы делового стиля: жакеты, рубашки, брюки.



Тренды осени 2023 / Фото с Elle

Деним

Деним является визиткой 2023 года, так что осенью без него не обойтись. Осенью надевайте денимовую куртку с джинсами или рубашку с юбкой.



Тренды осени 2023 / Фото с Elle

Эко-кожа

Последние несколько лет экокожа стала настоящим фаворитом и не сдает своих позиций в новом сезоне. Сочетайте кожу со всеми возможными материалами.



Тренды осени 2023 / Фото с Elle

Черное платье

Черное платье – классика на все времена, введенная знаменитой Коко Шанель. Поэтому не забывайте об этом платье осенью, ведь оно будет таким же актуальным, как и в другие сезоны.



Тренды осени 2023 / Фото с Elle

Все оттенки бежевого

Дизайнеры представили для нового сезона очень много нарядов в бежевом цвете. Вы даже можете создавать с бежевым цветом многослойные образы.



Тренды осени 2023 / Фото с Elle

Клетчатый принт

Этот принт снова будет популярен в новом сезоне. Выбирайте для себя черно-белые или красно-черные рубашки, которые можно использовать в обычных образах.



Тренды осени 2023 / Фото с Elle

Принт polka dot

Дизайнеры вернули на подиум принт Polka Dot. Пусть этот принт будет главным в вашем образе. Завершите аутфит только минималистическими аксессуарами и однотонным классическим нарядом.



Тренды осени 2023 / Фото с Elle

Прозрачные ткани

Откровенные ткани остаются в фокусе в осеннем сезоне. Хорошо смотрятся такие лонгсливы с фактурными вещами или кожей.



Тренды осени 2023 / Фото с Elle

Цветы

И хотя многие считают цветы летним трендом, дизайнеры сделали их звездами коллекций в осеннем сезоне.



Тренды осени 2023 / Фото с Elle

Банты

В новом сезоне дизайнеры сделали банты центральным элементом всех показов. Речь идет не только о нарядах с бантиками, но и об обуви.



Тренды осени 2023 / Фото с Elle