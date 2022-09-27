Тренды осени 2022: самые модные вещи нового сезона

Начался осенний сезон, поэтому можно смело подбирать для своего гардероба более теплую одежду. Что модно осенью 2022 года рассказала стилистка Яна Платонова.

С наступлением нового сезона модницы активно пополняют свои полки новыми элементами гардероба, пишет 24 канал.

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Украинская стилистка Яна Платонова рассказала, что осенью 2022 нас ждет немало интересных тенденций, среди которых каждая девушка найдет себе что-то по душе.

Для нового сезона дизайнеры подготовили вещи в стиле 1990-х годов, создали розовый total look, скорее напоминающий образ куклы Барби. Несмотря на холодное время года, бренды все еще предлагают носить очень короткие юбки. Осенью они прекрасно подойдут под сапоги к коленям или кроссовкам.

Этой осенью в моде коричневые цвета: шоколад, карамель, корица. Поэтому уже теперь можете присматриваться к коричневым брючным костюмам, сумкам, водолазкам и пальто.

Если в октябре нас застанет бабье лето, то есть еще все шансы поносить майки, которые удачно довершатся фланелевыми рубашками или куртками-кожанками.

Также обратите внимание на корсеты. В теплое время они могут быть как самостоятельная единица, а когда станет холоднее одевайте их под рубашки и даже жакеты.

Ну и к концу осени нам не обойтись без теплых шубок, которые обычно должны быть из искусственного меха, который уже является долговременным макротрендом.

Тренды осени 2022



Трендовые вещи на осень 2022 / Фото с Instagram



Трендовые вещи на осень 2022 / Фото с Instagram



Трендовые вещи на осень 2022 / Фото с Instagram



Трендовые вещи на осень 2022 / Фото с Instagram



Трендовые вещи на осень 2022 / Фото с Instagram



Трендовые вещи на осень 2022 / Фото с Instagram



Трендовые вещи на осень 2022 / Фото с Instagram



Трендовые вещи на осень 2022 / Фото с Instagram