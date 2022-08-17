Тренды осени 2022: что будет модно в новом сезоне

До начала осени осталось совсем немного, так что уже пора задуматься над гардеробом для нового сезона. Что будет в тренде осенью 2022 года читайте в материале.

В этом году все украинцы кардинально изменили свои приоритеты, поэтому красивая одежда у многих уже не стоит на первом месте, пишет 24 канал. За почти шесть месяцев войны всего, чего нам больше всего хочется – победы и встречи с нашими близкими и родными, защищающими нашу страну на фронте.

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Но, несмотря ни на что, модная индустрия не стоит на месте. В феврале и марте дизайнеры презентовали на всех Неделях моды наряды для сезона осень – зима 2022/23. 24 февраля дизайнеры застали в Милане первый день войны в Украине и даже проводили свои показы в полной тишине в знак поддержки нашей страны и посвящали свои коллекции Украине.

Какими были их коллекции и что будет в моде осенью 2022 года описала в своем инстаграмм-блоге украинская стилистка Яна Платонова. Кроме главного трендового наряда, она также написала несколько важных слов, которые следует знать девушкам, которые следят за тенденциями.

По словам стилистки, подиум всегда гиперболизирован, он имеет мало общего с образами для жизни, однако очень красноречиво иллюстрирует основные тенденции. Понимая их сущность и природу, можно уже предметно приспосабливать к жизни и забирать в свои гардеробы.

Я специально показываю вам основные направления, тенденции, а уже из них можно вычленить отдельные вещи и тренды. К примеру, общую тенденцию на стиль панк можно разобрать на маленькие пазлы, среди которых будут клетчатые костюмы, шипы и футболки с надписями. А с милитари можно взять карго, нулевые – это эстетика корсетов, низкой посадки и микроюбок,

– добавила Яна Платонова.

Кроме того, она добавила, что изучать коллекции стоит не только ради того, чтобы быть в курсе трендов, это также мощно тренирует ваш глаз, поскольку вы учитесь видеть и чувствовать новые силуэты – это основа любого модного цикла.

Тренды осени 2022



Трендовая одежда на осень 2022 / Фото с Instagram



Трендовая одежда на осень 2022 / Фото с Instagram



Трендовая одежда на осень 2022 / Фото с Instagram



Трендовая одежда на осень 2022 / Фото с Instagram



Трендовая одежда на осень 2022 / Фото с Instagram



Трендовая одежда на осень 2022 / Фото с Instagram



Трендовая одежда на осень 2022 / Фото с Instagram



Трендовая одежда на осень 2022 / Фото с Instagram