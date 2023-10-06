Самая стильная одежда на Неделе моды в Париже: что мы будем носить весной

Осенью все бренды представляют коллекции на весенне-летний период. Недавно в Париже завершилась Неделя моды, так что fashion-эксперты определили, что будет в моде в 2024 году.

К примеру, трендовый красный цвет в новом сезоне сменится бледно-желтым оттенком. Бахрома отойдет на второй план, но появится на наряде ворсистость, а цветочные аппликации на наряде получат новое прочтение.

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Вырезы на животе

В новом сезоне дизайнеры продолжат тенденцию на смелые вырезы. В моде будут платья с вырезами на животе.



Трендовая одежда на весенне-летний сезон 2024 года / Фото Vogue

Ворсистость

В Париже на подиуме доминировала ворсистость среди нарядов. Уютные мохнатые силуэты уже найдут свое место на наряде весной 2024 года.



Трендовая одежда на весенне-летний сезон 2024 года / Фото Vogue

Абстрактные цветы

Парижские дизайнеры решили дать цветам новую интерпретацию и применили абстрактный подход к флористическим узорам. Это могут быть платья с цветочными аппликациями разных размеров или один большой цветок на платье.



Трендовая одежда на весенне-летний сезон 2024 года / Фото Vogue

Цвет сливочного масла

Французские бренды решили отдать предпочтение бледно-желтому цвету в своих коллекциях на весенне-летний сезон. В моде будут вещи оттенка сливочного масла, лимонного сорбета.



Трендовая одежда на весенне-летний сезон 2024 года / Фото Vogue

Элегантная прозрачность

Тренд на прозрачные вещи не собирается выходить из моды. Наоборот, дизайнеры находят себе новые идеи и создают интересный и стильный наряд, в основу которого входит прозрачный материал.



Трендовая одежда на весенне-летний сезон 2024 года / Фото Vogue