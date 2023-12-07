Обратите внимание уже сейчас: 5 вещей, которые будут в моде в 2024 году

Конец года сопровождается не только итогами года, но планами и целями на будущее, а также списком с покупками вещей на новый сезон. Британские fashion-эксперты уже поведали, что будет в моде в 2024 году.

Так уж случилось, что хотя новые коллекции показывают на подиумах дизайнеры, популярность того или иного наряда зависит от инфлюэнсеров, диктующих тренды моды. Они научились так метко и стильно совмещать вещи, что наряды становятся мгновенно желанными среди большого количества аудиторов.

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Британские редакторы провели анализ вещей, которые чаще всего встречались на подиумах и определили, что же будет актуально в 2024 году.

Бордовый

У сучасному швидкому світі не завжди є час на те, щоб годинами блукати торговим центром у пошуках ідеального гардероба. Водночас широкий вибір фешн-товарів з якісним сервісом та приємними цінами можна легко знайти у мережі магазинів Obnova . Аксесуари, взуття та одяг – усе зібране в одному місці з турботою про клієнтів.

Если осенне-зимний сезон захватил алый цвет, то в 2024 году в модную игру вступит бордовый. Выглядит он очень эффектно и роскошно, особенно с базовыми нарядами и в сочетании с черным цветом.

Юбка макси

Длинная юбка завоевала свою популярность у модниц в 2023 году и не будет сдавать позиций в будущем году. Носите такие юбки с чем-либо – от футболок оверсайз до кашемировых свитеров.

Пальто макси

Черное пальто длины макси стало выбором №1 этого сезона. Если вы добавили его в свой гардероб, то можете быть уверены в том, что осуществили выгодную инвестицию, ведь такое пальто осталось актуальным в 2024 году.

Серебристые украшения

В 2024 году серебро будет превосходить золото. Все началось с наряда в оттенок металлик, который из года в год не покидал модных трендов. В новом сезоне дополняйте аутфиты серебристыми украшениями.

Худи

Miu Miu представили худи на подиуме, а все лондонские модницы начали завершать им свои зимние образы. Обычно худи с капюшоном станет великолепной базовой моделью под пальто, куртку, бомбер или блейзер в 2024 году.