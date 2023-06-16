Собираем гардероб на июнь: 5 микротрендов, которые следует добавить в свой гардероб

2023 год достаточно богат трендовыми элементами гардероба, впрочем между этим есть еще и микротренды. К этой категории наряда относятся вещи, актуальные в определенный период. Именно на них рекомендуем обратить ваше внимание.

Чтобы освежить свой гардероб в июне и вообще на все лето, советуем вам добавить в свой наряд несколько стильных вещей. Они точно успешно дополнят ваши образы.

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Белая майка

Самой популярной и востребованной вещью летом белая майка. Эта вещь является базовой, поэтому подойдет к рубашкам, жакетам, джинсам, брюкам, юбкам и т.д.



Трендовые вещи на лето 2023 / Фото с Elle

Вязаные вещи

В этом сезоне на пике популярности вязаны вещи – от топов и юбок до платьев и сумок. В платье кроше, которое сейчас все активно носят, можно отправиться на пляж, свидание или прогулку с друзьями.



Трендовые вещи на лето 2023 / Фото с Elle

Льняный жилет

Жилеты этого сезона составляют достойную конкуренцию любому наряду. На лето выбирайте изделия из льна или костюмной ткани. Носите их с джинсами, брюками палаццо, бермудами и юбками макси.



Трендовые вещи на лето 2023 / Фото с Elle

Ретро-кроссовки

Adidas Samba – не единственная обувь, которая в этом году на пике популярности. В свою летнюю корзину можете смело добавлять кроссовки Onitsuka Tiger. Сейчас в моде все, что связано с ретро-эстетикой, так что можете смело добавлять в свой гардероб похожие модели, к примеру, Adidas Gazelle.



Трендовые вещи на лето 2023 / Фото с Elle

Балетки в сеточку

Балетки в этом году приобрели большую популярность, так что без них сложно представить свой гардероб. Они достаточно комфортные и женственные. Сейчас стали вирусными балетки из деликатной сетки, поэтому обращайте свое внимание именно на эту модель.



Трендовые вещи на лето 2023 / Фото с Elle