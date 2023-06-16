Щоб освіжити свій гардероб у червні та й загалом на все літо, радимо вам додати до свого вбрання кілька стильних речей. Вони точно вдало доповнять ваші образи.

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Біла майка

Найпопулярнішою та найзатребуванішою річчю влітку є біла майка. Ця річ є базовою, тож підійде до сорочок, жакетів, джинсів, штанів, спідниць тощо.



Трендові речі на літо 2023 / Фото з Elle

В’язані речі

Цього сезону на піку популярності в’язані речі – від топів і спідниць до суконь і сумок. У сукні кроше, яку зараз всі активно носять, можна відправитися на пляж, побачення чи прогулянку з друзями.



Трендові речі на літо 2023 / Фото з Elle

Лляний жилет

Жилети цього сезону складають гідну конкуренцію будь-якому вбранню. На літо обирайте вироби з льону чи костюмної тканини. Носіть їх з джинсами, штанами палаццо, бермудами та спідницями максі.



Трендові речі на літо 2023 / Фото з Elle

Ретро-кросівки

Adidas Samba – не єдине взуття, яке цього року на піку популярності. До свого літнього кошика можете сміливо додавати кросівки Onitsuka Tiger. Зараз у моді все, що пов’язано з ретро-естетикою, тож можете сміливо додавати до свого гардероба схожі моделі, до прикладу, Adidas Gazelle.



Трендові речі на літо 2023 / Фото з Elle

Балетки в сіточку

Балетки цього року здобули велику популярність, тож без них складно уявити свій гардероб. Вони досить комфотні та жіночні. Зараз стали вірусними балетки з делікатної сітки, тож звертайте свою увагу саме на цю модель.



Трендові речі на літо 2023 / Фото з Elle