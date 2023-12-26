Главные тренды 2024 года: берем пример с самых модных инстаграмм-девушек
Источник:Elle
Все уже подвели итоги года, поэтому пора браться за все, что связано с 2024 годом. Девушек всегда больше всего интересуют тренды одежды. И даже несмотря на то, что модные ориентиры расставляют дизайнеры, инстаграм-блогерки являются нашими главными вдохновителями, которые учат, как правильно носить актуальные наряды на себе.
Часто известные стритстайл-звезды или fashion-инфлюэнсеры начинают носить трендовые вещи еще задолго до того, как это станет мейнстримом. Сейчас у нас хороший период, чтобы проанализировать то, что они носят и определить главные трендовые вещи на 2024 год.
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Некоторые наряды уже появлялись в модных списках в 2023 году, впрочем с нового года они станут еще более популярными и востребованными.
Байкерские сапоги
Мотоциклетная эстетика врывалась в наши тренды еще в прошлом году, и уже весной наши кожаные куртки и бомберы будут дополнять байкерские сапоги. Учитывая сколько модных девушек их примерили – эта обувь точно станет весенним хитом. Поэтому, если вы выбираете себе обувь на новый сезон – делайте ставку на сапоги с пряжками.
Трендовые наряды на 2024 год / Фото Elle
Цветные кардиганы
Если вы хотите разнообразить свои образы ярким нарядом, советуем выбирать цветные кардиганы синего, красного, оранжевого или зеленого цвета. Носить его можно с джинсами, брюками, юбкой или платьем.
Трендовые наряды на 2024 год / Фото Elle
Корсеты
В 2024 году возвращается мода нулевых, а вместе с ними на главных модных улицах будут появляться модницы в корсетах. Их можно совмещать с голубыми джинсами или брюками. Также можете выбирать для себя корсетные платья, как Гейли Бибер.
Трендовые наряды на 2024 год / Фото Elle
Сумки металлик
В новом году в моде будут сумки в оттенке металлик. Блестящую одежда и аксессуары представили бренды Balmain, Michael Kors, Coperni. Сумки оттенка металлик станут актуальными не только для вечерних образов, но и для повседневных.
Трендовые наряды на 2024 год / Фото Elle
Блуза с бантом
Сейчас наблюдается самый настоящий бум на банты и ленты. Но в новом году мы будем их носить не только на волосах, но и на одежде. Один из ярких примеров – блуза с большим бантом. Такой декоративный элемент выглядит очень красиво и автоматически делает вещь праздничной.