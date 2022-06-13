Тренды 2022 года, которые давно носят именинницы сестры Олсен: эффектные элементы гардероба

Знаменитые актрисы и модельерши, основательницы бренда The Row Мэри-Кейт и Эшли Олсен отмечают 13 июня день рождения. Какие трендовые вещи девочки носят уже давно в своем гардеробе – читайте дальше.

Близнецы Олсен считаются самыми модными сестрами в модной индустрии. 36-летние девушки отличаются не только особым стилем в одежде, но и нехарактерной популярностью, пришедшей к ним совсем не из-за соцсетей. Fashion-иконы, которые не зарегистрированы в инстаграмме, постоянно приковывают к себе внимание папарацци.

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13 июня близнецам исполнилось 36 лет. Блондинки не часто совершают светские выходы. Они не диктуют модные тренды, ведь не частые звезды, которые попадают во вспышку фотокамер фотографов, однако их стиль довольно особенный. Девушки обожают базовые элементы гардероба и могут несколько лет носить наряды, которые в определенные сезоны становятся особенно популярными.

Трендовые вещи 2022 года, которые носят сестры Олсен

Брюки свободного кроя

Брюки свободного кроя – самая универсальная вещь женского гардероба. Свободные штаны уже несколько лет являются фаворитами в гардеробах Олсен и часто заменяют им базовые джинсы.



Стильные вещи, которые носят сестры Олсен / Фото из инстаграмма

Белая рубашка

Белая рубашка – базовая вещь гардероба. Это идеальная вещь для летнего сезона, удачно дополняющая образы. Белая рубашка отлично дополняет не только классические брюки, но и джинсы и юбки.



Стильные вещи, которые носят сестры Олсен / Фото из инстаграмма

Оранжевый цвет

Несмотря на любовь украинок к голубому и желтому наряду, в свои гардеробы следует добавлять вещи в оранжевом цвете. Делайте ставку на жакеты, сумки и обувь, которые станут интересной акцентной деталью в ваших аутфитах.



Стильные вещи, которые носят сестры Олсен / Фото из инстаграмма

Платье с разрезом

Платья с разрезом еще не покидают модных трендов. В этом году слишком откровенность будет лишней, впрочем, выбирайте эффектные платья по примеру сестер Олсен. Девушки выбирают модели макси длины, с небольшими разрезами, которые только подчеркивают их женственность.



Стильные вещи, которые носят сестры Олсен / Фото из инстаграмма

Вьетнамки на подошве

Если раньше вьетнамки считались пляжным элементом гардероба, то уже несколько сезонов подряд эта обувь стала частью городского аутфита. В 2022 году снова в трендах вьетнамки на подошве с квадратным носком. Аналогичную обувь часто носят сестры Олсен.



Стильные вещи, которые носят сестры Олсен / Фото из инстаграмма