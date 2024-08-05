Образы британки достаточно интересны, поскольку в ее выходах комфорт и практичность переплетаются с трендовыми фасонами и актуальными цветами.

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Рози является страстной поклонницей пастельной палитры цветов, впрочем несмотря на свою любовь к классике таки сумела удивить выбором принта купальника, который является хитом лета.

Какой купальник выбирает Рози Хантингтон-Уайтли

It-girl опубликовала фото в леопардовом купальнике с классическим бра на тонких бретельках, который дополнила белыми сатиновыми брюками. Купальник Рози выбрала от бренда Celine.

Знаменитость распустила волосы и довершила look солнцезащитными очками от Saint Laurent.Манекенница живет в Англии, впрочем серию фотографий сделала в Лос-Анджелесе, в Калифорнии.

Синоптики обещают, что август будет жарким, поэтому даже, если вы не успели приобрести трендовый купальник, это все еще не поздно сделать. Можете выбирать сплошное изделие или бикини. Анималистический принт считается всегда актуальным принтом, поэтому вы не прогадаете с покупкой на ближайшие несколько сезонов.