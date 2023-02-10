Самые стильные жакеты на весенне-летний период: эффектная подборка, которая вас поразит
Источник:Vogue
Жакет – это базовый элемент гардероба, который можно носить вне зависимости от сезона. Он пригодится в любой ситуации – к джинсам, брюкам, сапогам на каблуке, лоферам или кроссовкам. Какие жакеты будут самыми трендовыми в новом сезоне – читайте в материале.
Этой весной в тренде будут жакеты объемного кроя, кожаные, с изысканными завязками, модели с сексуальными вырезами, силуэтные и классические черные, которые не выйдут из моды.
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Oversize
Маскулинные жакеты снова остаются среди трендов. Выбирайте для нового сезона жакеты, словно снятые с мужского плеча.
Модный жакет на весну 2023 / Фото с Vogue
На завязках
Шнурки нашли новое прочтение в весенне-летнем сезоне и теперь будут присутствовать на жакетах. Присматривайтесь к блейзерам не на пуговицах, а на завязках.
Модный жакет на весну 2023 / Фото с Vogue
Кожаные
Не все любят кожаные жакеты, а некоторые вообще считают их пережитком, однако благодаря кожаному блейзеру можно составить немало стильных образов, поскольку это практичная и универсальная вещь в гардеробе.
Модный жакет на весну 2023 / Фото с Vogue
Вырезы
Вырезы на жакетах выглядят несколько необычными, однако такая интересная деталь делает их наоборот более интересными и добавляет определенную изюминку не только самому блейзеру, но и в целом.
Модный жакет на весну 2023 / Фото с Vogue
Черная классика
Классический черный блейзер должен быть в гардеробе каждой девушки. Такой жакет подойдет и для делового образа, и для вечеринки.
Модный жакет на весну 2023 / Фото с Vogue
Удлиненный силуэт
Узкие жакеты, подчеркивающие женскую талию – противоположность блейзерам маскулинного кроя, однако они так же популярны. Если вы приобретете такой жакет в новом сезоне, то точно не прогадаете.
Модный жакет на весну 2023 / Фото с Vogue