5 вещей, без которых вам не обойтись этой весной: модная подборка

Весенний сезон принес нам много нового и интересно, так что нам точно не обойтись без нескольких вещей, которые в основном формируют наши трендовые аутфиты.

Мода этого сезона удивительна, пишет 24 канал. Мир моды удивил всех, кто ею интересуется, ведь случился настоящий камбек вещей, популярных более 10 лет назад.

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Сейчас это все снова вернулось на подиумы, а теперь и на улицах многих городов можно встретить стритстайл-звезд в невероятно красивых аутфитах, которые хочет на себе повторить каждая девушка.

Винтажная кожаная

На модной арене среди всей верхней одежды сейчас находится винтажная кожанка с потертостями. Чаще всего инфлюэнсеры выбирают коричневые варианты, сочетающие с джинсами и любимой обувью.

Длинная денимовая юбка

Юбка длины макси из денима стала настоящим мастхевом весны. Этот тренд быстро подхватили все бренды, так что вы точно найдете для себя красивую модель в магазинах масс-маркета.

Балетки Мэри Джейн

Минималистичные балетки на тонкой подошве с ремешком – самая желанная обувь весны. Они отлично подходят под брюки, джинсы, платья и юбки. А их утонченная модель никого не оставит равнодушным.

Брюки карго

Стилисты уже давно назвали штаны карго самыми модными брюками сезона. Фасонов этих брюк и моделей множество – из нейлона, костюмной ткани, на завязках, мешковатые или денимовые – выбирайте те, которые наиболее подойдут вашему стилю.

Чокер с цветочной аппликацией

Массивные цветы в этом сезоне украшают платья, жакеты, обувь и даже чокеры. Этот аксессуар вернулся к нам не в минималистическом стиле, а с красивой цветочной аппликацией.