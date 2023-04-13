Мода цього сезону дивовижна, пише 24 канал. Світ моди здивував всіх, хто нею цікавиться, адже стався справжній камбек речей, які були популярні понад 10 років тому.

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Зараз це все знову повернулося на подіуми, а тепер і на вулицях багатьох міст можна зустріти стрітстайл-зірок у невимовно красивих аутфітах, які хоче на собі повторити кожна дівчина.

Вінтажна шкірянка

На модній арені серед всього верхнього одягу зараз перебуває вінтажна шкірянка з потертостями. Найчастіше інфлюенсери обирають коричневі варіанти, які поєднують з джинсами та улюбленим взуттям.

Довга денімова спідниця

Спідниця довжини максі з деніму стала справжнім мастхевом весни. Цей тренд швидко підхопили всі бренди, тож ви точно знайдете для себе красиву модель у магазинах мас-маркету.

Балетки Мері Джейн

Мінімалістичні балетки на тонкій підошві з ремінцем – найбажаніше взуття весни. Вони чудово підходять під штани, джинси, сукні та спідниці. А їхня витончена модель нікого не залишить байдужим.

Штани карго

Стилісти вже давно назвали штани карго наймоднішими штанами сезону. Фасонів цих штанів та моделей є безліч – з нейлону, костюмної тканини, на зав’язках, мішкуваті чи денімові – обирайте ті, які найбільше підійдуть вашому стилю.

Чокер з квітковою аплікацією

Масивні квіти в цьому сезоні прикрашають сукні, жакети, взуття та навіть чокери. Цей аксесуар повернувся до нас не в мінімалістичному стилі, а з красивою квітковою аплікацією.