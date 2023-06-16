Наряды на лето должны быть универсальными, удобными и легко комбинироваться между собой. Не столь важна сама вещь, как ее варианты стилизации в образе.

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Современная мода предложила на лето 2023 года интересные элементы гардероба, которые смогут удачно разбавить наши аутфиты. В этом сезоне популярностью будет пользоваться топ с контрастным кантом. Сначала контрасный кант нашел свое место в купальниках, а теперь переместился и на топы.

Носите черные топы с белыми акцентными деталями или белые топы с черным кантом с белыми брюками, юбками и шортами.



Небанальные базовые вещи на лето 2023 / Фото с Instagram



Небанальные базовые вещи на лето 2023 / Фото с Instagram

Юбки длины макси не теряют своей популярности, но летом в моду входят изделия с высоким разрезом на ноге. Их хорошо совмещать с топами, футболками, майками и жакетами.



Небанальные базовые вещи на лето 2023 / Фото с Instagram



Небанальные базовые вещи на лето 2023 / Фото с Instagram

В летнюю жару хочется, чтобы тело максимально дышало, поэтому не забывайте о топах. Они могут быть кожаными, денимовыми, шелковыми или структурными из костюмной ткани. Дополняйте топы брюками-палаццо, джинсами и юбками макси.



Небанальные базовые вещи на лето 2023 / Фото с Instagram



Небанальные базовые вещи на лето 2023 / Фото с Instagram

Конечно, этим летом нам не обойтись без костюмного жилета, так прекрасно вписывающегося в эстетику Old Money. С жилетами можно создать довольно много стильных образов – с брюками, джинсами и шортами, довершая босоножками, туфлями, балетками или лоферами.



Небанальные базовые вещи на лето 2023 / Фото с Instagram



Небанальные базовые вещи на лето 2023 / Фото с Instagram