5 интересных вещей, которые будут в моде в этом году: на что обратить внимание

Каждый год меняется мода на определенные вещи и этот процесс довольно органичен. Дизайнеры всегда предлагают что-то интересное в своих коллекциях, так что не обошлось без модных новинок и на этот раз. Если вы уже формируете свой гардероб на предстоящий сезон, то повнимательнее присмотритесь к вещам, которые будут в моде в этом году.

Трендовые вещи как-то автоматически делают наш образ более интересным. Они добавляют особую изюминку, благодаря которой аутфит становится совершенным и гармоничным.

Обратите внимание Наблюдение стилистов: 5 самых модных цветовых сочетаний на зиму 2024

Чтобы вы смогли добавить к своему образу интересные наряды, аксессуары или цвета – советуем обратить внимание на несколько вещей, которые презентовали дизайнеры на Неделях моды.

Широкий пояс на бедрах

Хочете оновити свій гардероб – в Obnova ви знайдете все необхідне. Від стоку до люксу – мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів пропонує широкий вибір, якісний сервіс та клієнтоорієнтований підхід.

К нам возвращаются пояса из нулевых, много лет назад украшавших туники и свитера. Трендовый пояс нужно носить низко на бедрах.



Стильные вещи на 2024 год / Vogue

Приталенные жакеты

Обратите внимание на структурированные жакеты с большими плечами и талией. Ваш блейзер должен быть формы песочных часов. Приталенные жакеты точно будут в тренде в 2024 году, так что присматривайтесь к ним уже сейчас.



Стильные вещи на 2024 год / Vogue

Массивные серьги

В моду возвращаются серьги, которые были модными в 90-х годах. Теперь для того, чтобы создать винтажный образ, вам нужно надеть серьги золотистого или серебристого цвета, которые точно должны виднеться в ваших ушах.



Стильные вещи на 2024 год / Vogue

Лоферы

Эта обувь классическая и универсальная, поэтому должна быть в гардеробе каждой модницы. Ищите для себя базовые черные варианты или лоферы на платформе.



Стильные вещи на 2024 год / Vogue

Зеленый цвет

После популярного розового и красного в моду войдет зеленый цвет. Он доминировал в коллекциях многих известных брендов: Gucci, Burberry, Prada, Ferragamo, Marni, Miu Miu и JW Anderson.



Стильные вещи на 2024 год / Vogue