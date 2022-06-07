Трендовые украшения на лето в сине-желтых цветах: самая красивая подборка

Украину и весь мир пленил тренд на сине-желтые цвета. Каждый бренд может похвастаться элементами гардероба и украшениями в цветах национального флага Украины. Как выглядят красивые украшения 2022 года – читайте дальше.

Украшения хоть и не занимают главное место в аутфитах, впрочем, они всегда могут уместно и удачно дополнить любой look. В этом году изделия из бисера или нитей в сине-желтых цветах подойдут к классическому или кэжуальному образу.

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Хотя в связи с войной сине-желтые вещи находятся на пике популярности, они все равно будут оставаться актуальными, особенно для украинцев.

В инстаграмм-магазинах все чаще появляются новые изделия, которые хочет иметь в своей шкатулке с украшениями каждая патриотка. Бренды создали в сине-желтых цветах серьги, кулоны, цепочки, броши и браслеты.

Сделав ставку на базовых элементах гардероба в чудесном цвете, вы всегда сможете дополнить любой образ.

После вторжения России в Украину институт Pantone сделал желтый и голубой трендовым цветом 2022 года. Синий "свободный" в сочетании с "энергичным" желтым пользуется безумной популярностью не только в Украине, но и в мире.

За рубежом телеведущие ведут новости с сине-желтыми брошами, инфлюэнсеры стилизуют образы в сине-желтых цветах, а знаменитые бренды создают наряды и аксессуары в цветах украинского флага.

В инстаграмм-магазинах можно обнаружить огромное количество украшений по бюджетным ценам. Используйте в своих образах сине-желтые аксессуары, которые помогут быстро освежить аутфит и придать ему нотки патриотичности.

Модные фешионисты уже начали активно носить все в сине-желтых цветах: наряды, обувь, аксессуары и украшения. Добавив к своим аутфитам украшения в сине-желтых цветах, вы сможете освежить даже самый простой базовый образ. Впрочем, будьте осторожны, чтобы не перегрузить образ лишними деталями. Не следует носить все украшения сразу. Лучше выбирайте к аутфиту какое-нибудь одно украшение – цепочка, браслет, перстень, серьги или брошь.