Базовые украшения, которые никогда не выйдут из моды: они будут популярны всегда

Аксессуары очень важны в нашем образе и придают красивый вид. Наряды – это основа нашего гардероба, а украшения добавляют аутфитам индивидуальности.

Выбирайте для себя летом красивые и элегантные украшения, пишит Fashion 24. Тенденции по аксессуарам намного длиннее, чем тренды одежды, поэтому они почти не меняются, а базовые украшения являются некой классикой, которая актуальна независимо от сезона.

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Советуем инвестировать средства в украшения, которые вы любите и они прослужат вам не один сезон.

Жемчужины

Эти аксессуары актуальны уже очень давно. Лучшими украшениями считаются маленькие жемчужинки или колье из жемчуга белого или молочного цвета. Черные жемчужины тоже актуальны, впрочем встречаются на модницах реже.



Базовые украшения, которые не выходят из моды / Фото Pinterest

Камушки

Пусеты дополнят любой ваш образ. Они выглядят довольно минималистично и красиво. Маленькие бриллиантовые серьги-пусеты – это классика, которая всегда добавляет блеска и роскоши.



Классические украшения, которые не выходят из моды / Фото Pinterest

Цепочка на шее

Тонкая золотая или серебряная цепочка всегда выглядит стильно и подходит к любому образу. Дополняйте аксессуар кулонами, которые можете менять каждый раз на новые.



Базовые украшения, которые не выходят из моды / Фото Pinterest

Часы

Классические часы на металлическом или кожаном ремешке – это не только стильный аксессуар, но и функциональная вещь. В этом сезоне в моде часы с квадратным циферблатом, поэтому делайте ставку именно на него.



Классические украшения, которые не выходят из моды / Фото Pinterest

Кольцо

Простое кольцо без лишних деталей выглядит минималистично и красиво, впрочем можете выбирать для себя аксессуар с камешками, который не выходит из моды и всегда будет актуальным.



Базовые украшения, которые не выходят из моды / Фото Pinterest

Эти украшения легко сочетаются с различными стилями одежды и всегда остаются модными, добавляя завершенности любому образу. Поэтому смело добавляйте их в свою шкатулку и носите с самыми разнообразными нарядами.