С помощью пастельной сумки вы сможете добавить романтических акцентов в свой повседневный наряд. Такие сумки можно носить не только летом, но и в следующих сезонах.

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Масляно-желтая

Нежный солнечный оттенок хорошо сочетается с черным платьем в длине макси. Выбирайте мини-версию сумки или плетение, которое довольно красиво смотрится в этом оттенке.



Модные сумки на лето 2024 / Фото Vogue

Бледно-зеленый

Этот оттенок был очень популярным в коллекции бренда Ferragamo. В бледно-зеленом цвете были пальто, сумки, платья и рубашки.

Красивые сумки на лето 2024 / Фото Vogue

Персиковый

Сумки в персиковом оттенке очень хорошо сочетаются с белым нарядом. Формы и размеры можно выбирать любые, которые подходят вашему стилю.



Модные сумки на лето 2024 / Фото Vogue

Бледно-розовый

Много сумок в бледно-розовом оттенке появилось на показе Versace. Этот цвет уже не является таким насыщенным, чем розовый Barbie, поэтому его легче сочетать с нежными, нюдовыми оттенками.



Актуальные сумки на лето 2024 / Фото Vogue

Светло-голубой

Пастельный оттенок является самым желанным этим летом. Светло-голубой хорошо подходит к белому, молочному или кремовому цвету.



Красивые сумки на лето 2024 / Фото Vogue

Нежно-фиолетовый

Фиолетовый начинает все чаще появляться в коллекциях брендов и в наряде модниц. Модные эксперты говорят, что он совсем скоро может бросить вызов розовому.



Модные сумки на лето 2024 / Фото Vogue

Пастельные оттенки являются мягкими и успокаивающими, поэтому важно выбирать цвета, которые будут гармонично их дополнять. Лучше всего пастельные оттенки сочетаются с нейтральными цветами и с пастельными оттенками одного цвета.