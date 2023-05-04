Самые красивые туфли весны: модные блоггеры показывают, как они выглядят

В этом сезоне особое внимание дизайнеры уделили обуви – от кроссовок до балеток и туфель. На своих страницах в инстаграмме известные инфлюэнсерки уже опубликовали трендовую обувь, которая выглядит просто роскошно.

Моду в этом году захватили банты, пишет 24 канал. Они повсюду – на блузах, летних платьях, свадебных платьях и даже обуви.

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Бантики дополняют минималистические босоножки. Также они являются главной аппликацией в туфлях из велюра.

Бренд Loeve также создал босоножки, вошедшие в список одних из самых популярных в этом сезоне – с аппликацией.

Минималистичные черные босоножки с ремешками дополняют габаритный лист и цветок. Такая обувь не является комфортной и не подходит для ежедневной носки, однако прекрасно подойдет для каких-то особых событий.

Бренд MACH&MACH делает в этом сезоне ставки на сердечки. Нежно-розовое платье с драпировкой Эльза Госк дополнила именно такими туфлями тоже розового оттенка.

Бренд дополнил свои остроносые туфли разнообразными бантами – от элегантных черных до атласных розовых или двухярусных белых.

Немецкая инфлюэнсерша Леони Ганне выбирает этой весной красивые черные туфли из замши с ремешком в виде камешков. Свой выбор она приостановила на бренде Jimmy Choo.

Иорданская дизайнер Амина Муадди выбирает к своим образам больше цвета, и делает это благодаря обуви. Она примеряла оранжевые мюли на шпильке с квадратным носком, а также выбрала хит лета – мюли на танкетке из полупрозрачного материала.