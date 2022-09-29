Прозрачные туфли – самая модная обувь осени 2022: на что нужно обратить внимание

На календаре уже осень, но лето продолжить еще можно благодаря трендовым прозрачным туфлям, которые вроде бы возвращают нас к летнему периоду.

Прозрачные туфли визуально делают наш образ еще таким довольно по-летнему легким, но в то же время будут согревать пальцы в холодное время.

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К трендовым моделям относятся прозрачные туфли из бесцветного PVC-материала, закрытая обувь с прозрачными вставками или яркие пары – от малиновых до синих туфель.

Прозрачные лодочки – универсальная вещь в гардеробе. Они отлично подойдут под любой цвет наряда, а благодаря своей бесцветности визуально удлиняют ногу. За такими туфлями легко ухаживать, поскольку они не боятся плохой погоды.

Популяризировала тренд на прозрачные туфли дизайнер Амина Муадди. В ее прозрачных туфлях с фактурными каблуками неоднократно появлялись Рианна, Кендалл Дженнер, Рози Гантингтон-Вайтели, Леони Ганне и многие другие знаменитости.

Этой осенью присматривайтесь к туфельам с открытой пяткой и серебристыми носками, остроносым моделям с кристаллами и просто минималистическим и лаконичным туфелькам. А если у вас есть прозрачные лодочки, то можете пополнить коллекцию цветным выбором.



Трендовые прозрачные туфли 2022 / Фото с Vogue



Трендовые прозрачные туфли 2022 / Фото с Vogue



Трендовые прозрачные туфли 2022 / Фото с Vogue



Трендовые прозрачные туфли 2022 / Фото с Vogue



Трендовые прозрачные туфли 2022 / Фото с Vogue