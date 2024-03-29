Как выглядят самые модные тренчи весны: 5 фасонов, которые понравятся всем

Тренч весной – универсальная верхняя одежда, без которой невозможно обойтись. Практичный плащ можно легко вписать в любой стиль, а самые простые образы становятся с ним сразу интересными и стильными.

Кроме базовых бежевых или карамельных тренчкотов, которые являются устоявшейся классикой, дизайнеры предложили выбирать в этом сезоне между лаконичными дизайнами с минимальным количеством фурнитуры, кожаными или замшевыми моделями или делать ставку на строгие черные версии.

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Минимализм

Эстетика 90-х и минимализм – это один из главных трендов сезона. Весной будут преобладать чистые линии и лаконичный крой. Выбирая для себя актуальную модель, обращайте внимание на минимум деталей и малое количество фурнитуры.



Стильный минималистичный тренч на весну / Фото Vogue

Кожа

Тренчи из кожи до сих пор остаются в моде. Эту верхнюю одежду представили немало брендов для сезона весна-лето 2024. Кожаные тренчи имеют в своем гардеробе Хейли Бибер, Дуа Липа, Кендалл Дженнер.



Стильный кожаный тренч на весну / Фото Vogue

Замша

В этом году замша возвращается в списки главных трендов весны. Материал был очень популярным в 1970-х годах. Дизайнеры начинали добавлять замшу в куртки и бомберы, а для нового сезона создали замшевые тренчи.



Стильный замшевый тренч на весну / Фото Vogue

С принтом

Если у вас уже есть базовый тренч, то попробуйте добавить к своей верхней одежде наряд с принтом. Верхняя одежда с узором выглядит гораздо интереснее, чем монохромные варианты.



Стильный принтованный тренч на весну / Фото Vogue

Черные

Черный тренч – невероятно красивая вещь, которая усовершенствует все ваши образы. Выбирайте вариант из экокожи, бововны, габардина или атласа. Эта верхняя одежда имеет большое преимущество. Она всегда будет выглядеть стильно и корректировать недостатки фигуры.



Стильный черный тренч на весну / Фото Vogue

Какую еще верхнюю одежду купить весной

Из года в год мода на верхнюю одежду сильно не меняется, поэтому для того, чтобы выглядеть стильно и модно, советуем кроме тренчей присмотреться к кожаной куртке, бомбера и пальто. Какие именно варианты выбирать – читайте в нашем материале.