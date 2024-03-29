Окрім базових бежевих чи карамельних тренчкотів, які є усталеною класикою, дизайнери запропонували обирати цього сезону між лаконічними дизайнами з мінімальною кількістю фурнітури, шкіряними чи замшевими моделями або ж робити ставку на строгі чорні версії.

Дивіться такж Від балеток до туфель: добірка взуття, які можна носити цієї весни з широкими штанами

Мінімалізм

Естетика 90-х та мінімалізм – це один з головних трендів сезону. Навесні переважатимуть чисті лінії та лаконічний крій. Обираючи для себе актуальну модель, звертайте увагу на мінімум деталей та малу кількість фурнітури.

тренч на весну 2024
Стильний мінімалістичний тренч на весну / Фото Vogue

Шкіра

Тренчі зі шкіри досі залишаються в моді. Цей верхній одяг представили чимало брендів для сезону весна-літо 2024. Шкіряні тренчі мають у своєму гардеробі Гейлі Бібер, Дуа Ліпа, Кендалл Дженнер.

тренч на весну 2024
Стильний шкіряний тренч на весну / Фото Vogue

Замша

Цього року замша повертається у списки головних трендів весни. Матеріал був дуже популярним у 1970-х роках. Дизайнери розпочинали додавати замшу в куртки та бомбери, а для нового сезону створили замшеві тренчі.

тренч на весну 2024
Стильний замшевий тренч на весну / Фото Vogue

З принтом

Якщо у вас вже є базовий тренч, то спробуйте додати до свого верхнього одягу вбрання з принтом. Верхній одяг з візерунком виглядає набагато цікавіше, ніж монохромні варіанти.

тренч на весну 2024
Стильний принтований тренч на весну / Фото Vogue

Чорні

Чорний тренч – неймовірно красива річ, яка вдосконалить всі ваші образи. Обирайте варіант з екошкіри, бововни, габардину чи атласу. Цей верхній одяг має велику перевагу. Він завжди буде виглядати стильно й корегувати недоліки фігури.

тренч на весну 2024
Стильний чорний тренч на весну / Фото Vogue

Який ще верхній одяг купити весною

З року в рік мода на верхній одяг сильно не змінюється, тож для того, щоб виглядати стильно й модно, радимо окрім тренчів придивитися до шкіряної куртки, бомбера та пальто. Які саме варіанти обирати – читайте в нашому матеріалі.