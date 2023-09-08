Тренчкот уже давно является одним из важных элементов гардероба не только потому, что защищает от холода. Он помогает нам создать интересные и неповторимые образы.

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Как началась мода на тренч

Тренч был, прежде всего, разработан для офицеров в период Первой мировой войны. Впоследствии бренд Burberry его очень популяризировал. Именно от этого бренда тренч считается классикой, поскольку является самым известным дизайном.

В тренче от британского бренда появлялась в фильме "Завтрак в Тиффане" Одри Гепберн и Гамфри Богарт в фильме "Касабланка". Несмотря на годы, мода на тренч не угасает. Он занимает важное место среди верхней одежды на осенний период.

Самые модные тренчи осени 2023

Всего через несколько недель мы официально отложим джинсовые куртки и жакеты, заменив их на трендовые тренчи. В новом сезоне бренды советуют делать ставку не только на базовый неверный тренч оверсайз, но и выбирать нестандартные версии. К примеру, можете выбирать кожаные модели, двухцветные или даже с тиснением под крокодила.

Если же в вашем гардеробе есть бежевый тренч, а вы хотите добавить еще одну интересную модель – выбирайте серый, черный или хаки. Эти цвета тренчей также очень часто встречаются в образах знаменитостей.



Трендовые треннчи осени 2023 года / Фото Vogue



Трендовые треннчи осени 2023 года / Фото Vogue



Трендовые треннчи осени 2023 года / Фото Vogue



Трендовые треннчи осени 2023 года / Фото Vogue



Трендовые треннчи осени 2023 года / Фото Vogue



Трендовые треннчи осени 2023 года / Фото Vogue



Трендовые треннчи осени 2023 года / Фото Vogue



Трендовые треннчи осени 2023 года / Фото Vogue