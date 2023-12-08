На любой кошелек: топ-30 сумок зимы 2023

С каждым годом мода становится все более доступной для людей. Масс-маркет часто предлагает нам недорогие и актуальные модели. Эта тенденция касается и ниши сумок: мировые и украинские производства имеют множество интересных вариантов на любой кошелек.

Сумки этого сезона – универсальные и вневременные: мягкие большие фасоны, изделия с маленькими ручками и багеты. Их легко вписать в повседневные и праздничные образы.

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Стилистика olena.pohliad в своем инстаграмм-блоге рассказала о самых актуальных позициях в разных ценовых категориях, поэтому вдохновляйтесь предложенными вариантами и выбирайте те, которые будут отвечать вашим потребностям.

Створюйте неповторні образи на власний смак, купуючи тільки якісний та зручний одяг. Від класики до актуальних трендів – в Obnova кожен знайде свій ідеальний look.

Средняя цена

Среди аксессуаров среднего сегмента фэшн-блогерша предлагает сумки брендов Coperni, Neous, Wandler, Apc, Aesther Ekme, Demellier.



Актуальные модели сумок средней цены / Фото olena.pohliad

Украинские бренды

Если хотите выбрать отечественного производителя, то обратите внимание на вещи Kachorovska, Baglet, Hvoya, The Coat, Lovandbag, Kate Kore.

Актуальные модели сумок украинских производителей / Фото olena.pohliad

Премиальный сегмент

В этом случае выбирайте следующие модели известных брендов.



Актуальные модели сумок премиального класса / Фото olena.pohliad

Масс-маркет

Наиболее доступные трендовые варианты можно найти в Massimo Dutti и ARKET.



Актуальные модели сумок из масс-маркета / Фото olena.pohliad