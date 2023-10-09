Брюки puddle – модный тренд осени: лучшие стильные выходы

Если вы следите за модой, то могли заметить, как в моду ворвались широкие брюки puddle. В переводе с английского это слово означает "лужа", так что по модным стандартам эти штаны должны затрагивать землю.

Длинные брюки свободного кроя, накрывающие обувь и достигающие пола, имеют мешковатый крой и вытянутый и элегантный силуэт. Именно такие штаны чаще всего встречались в коллекциях на 2024 год, впрочем, инфлюэнсеры начали носить их уже в этом сезоне.

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Такая преждевременность выбора трендового наряда означает, что в следующем сезоне они будут суперпопулярными. Выбирая трендовую вещь этой осенью, делайте ставку на минималистичные джинсы без лишних деталей в максидлине, на джинсы карго, джинсы с потертостями или длинные брюки, которые можно изысканно носить с рубашками и блузами.

Брюки puddle на низкой или высокой посадке все равно будут делать вас выше, поскольку их длина соответственно позволит удлинить силуэт, а обувь на каблуке придаст особый шик.

Активно носить брюки puddle начали скандинавские модницы. Эмили Синдлев носит джинсы с фиолетовым бомбером и шарфом, Перниль Тейсбек с кожаным зеленым бомбером, а Жанетт Мэдсон с водолазкой. Белла Хадид сочетает джинсы с кожаной винтажной черной курткой.



Брюки puddle – модный тренд / Фото Vogue



Брюки puddle – модный тренд / Фото Vogue



Брюки puddle – модный тренд / Фото Vogue



Брюки puddle – модный тренд / Фото Vogue



Брюки puddle – модный тренд / Фото Vogue