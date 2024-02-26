Серьги из 80-х годов возвращаются в моду: как они выглядят и с чем их носить

При создании коллекций дизайнеры любят обращаться к эпохе 80-х или 90-х годов и переосмысливать наряды, которые были модными много лет назад. Это также касается обуви, сумок и даже аксессуаров.

В восьмидесятых годах популярными были массивные украшения. В этом году многие бренды решили вернуть в моду массивные серьги в лучших традициях тех лет.

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Чтобы создать образ более интересным, массивные золотистые серьги решил добавить к наряду креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло. Тренч модели, представлен для весенне-летнего сезона 2024, дополняли клипсы в винтажном стиле. Такие серьги прекрасно подойдут под любую натуральную гамму оттенков и подчеркнутые силуэты.



Золотистые серьги – тренд 2024 года / Фото Pexels

Тенденцию на массивные серьги поддержали известные модницы – Эльза Хоск, Хейли Бибер, Рози Хантингтон-Уайтли и многие другие. Они начали дополнять свои элегантные образы ретро-серьгами.

Красивые серьги, которые достаточно заметны на ушах, делают комплект одежды более интересным. Массивные украшения можно легко комбинировать с минималистичными цепочками, кулонами или браслетами.

Чтобы полностью окунуться в эпоху восьмидесятых, попробуйте воспроизвести похожие к тем временам прически. К примеру, Эльза Хоск закрепила волосы крабиком и выпустила передние пряди, а вот Жасмин Тукс зачесала волосы в элегантный пучок.

Важно выбирать к золотистым серьгам нейтральные цвета и сдержанный наряд. От яркого наряда лучше отказаться, чтобы не перегружать образ.