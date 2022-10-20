Все мы хотим модно выглядеть каждый сезон, однако осенняя погода требует практичности. Следует делать ставку на обувь, в которой будет удобно ходить и которая не будет намокать, поскольку не все ботинки подходят к лужам.
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Выбор сапог на осень можно сузить до 5 моделей. Хотя бы одну пару из нижеприведенного списка вам обязательно нужно иметь в своем гардеробе.
Короткие резиновые сапоги
Эти сапоги стилизованы под классические челси. Модель, которая приобрела популярность еще несколько сезонов назад, всегда есть в коллекциях Tommy Hilfiger, а вы аналог можете найти в магазине Sinsay.
Высокие резиновые сапоги
Резиновые сапоги с каждым днем приобретают все большую популярность. Изделия от Chanel завоевали сердца стритстайл-звезд, которые носят их с бомберами, косухами и дубленками.
Сапоги на высокой подошве
Такие сапоги являются хорошим вариантом на дождливую осень, ведь благодаря тракторной основе вы не намочите ноги. Такие сапоги подходят под все стили и фасоны, поэтому их можно носить с пуховиками, дубленками и пальто.
Высокие сапоги на протекторах
Эти сапоги теплее за счет высоты, однако уже более требовательны в стилизации. Они хорошо подходят под платья, юбки, леггинсы или скини.
Дутые сапоги
Такой вариант подходит для холодного времени года. Они не мокнут, очень хорошо греют ногу и мыло выглядят. Они хорошо сочетаются с пуховиками и дубленками, а также с лосинами и джинсами.