Все мы хотим модно выглядеть каждый сезон, однако осенняя погода требует практичности. Следует делать ставку на обувь, в которой будет удобно ходить и которая не будет намокать, поскольку не все ботинки подходят к лужам.

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Выбор сапог на осень можно сузить до 5 моделей. Хотя бы одну пару из нижеприведенного списка вам обязательно нужно иметь в своем гардеробе.

Короткие резиновые сапоги

Эти сапоги стилизованы под классические челси. Модель, которая приобрела популярность еще несколько сезонов назад, всегда есть в коллекциях Tommy Hilfiger, а вы аналог можете найти в магазине Sinsay.

Высокие резиновые сапоги

Резиновые сапоги с каждым днем ​​приобретают все большую популярность. Изделия от Chanel завоевали сердца стритстайл-звезд, которые носят их с бомберами, косухами и дубленками.

Сапоги на высокой подошве

Такие сапоги являются хорошим вариантом на дождливую осень, ведь благодаря тракторной основе вы не намочите ноги. Такие сапоги подходят под все стили и фасоны, поэтому их можно носить с пуховиками, дубленками и пальто.

Высокие сапоги на протекторах

Эти сапоги теплее за счет высоты, однако уже более требовательны в стилизации. Они хорошо подходят под платья, юбки, леггинсы или скини.

Дутые сапоги