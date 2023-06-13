Ренессанс, виши, polka dot: актуальные принты на лето 2023

Летний гардероб трудно представить без всяких принтов. К самым модным узорам лета относится цветочный принт, усеянный на макси- и миниплатьях, вневременный принт в polka dot горошек и полосатый.

В главные тенденции принтов входит как и устоявшаяся классика, так и совершенно свежие решения. Принты – это совсем не банально. Они прекрасно разбавляют наши однотонные образы, а летом прекрасно подходят с нейтральными элементами гардероба.

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Флористический

Цветочный принт летом достаточно актуален. Платья и юбки с цветочным принтом – лучшее решение для любых образов.



Актуальные принты на лето 2023 / Фото с Vogue

Polka dot

Гороховый принт – настоящая классика женского гардероба. Ваш наряд может быть мелкого узора, или, наоборот, большого и акцентного.



Актуальные принты на лето 2023 / Фото с Vogue

Клеточка веши

Эта клетка была изобретена в 1850 году во французском городке Виши. Раньше этот принт использовал для постельного белья, а сейчас он украшает рубашки, платья и блузы.



Актуальные принты на лето 2023 / Фото с Vogue

Полосатый

Вещи в полосатый принт идеальны в своей функциональности. Они отлично вписываются в офисный дресс-код и подходят для расслабленных образов на каждый день.



Актуальные принты на лето 2023 / Фото с Vogue

Ренессанс

Картины выдающихся художников в этом году ожили на подиумах. Дизайнеры обратились в художественные архивы и украсили творениями платья, юбки и жакеты, чтим потому, что никогда не выйдет из моды.



Актуальные принты на лето 2023 / Фото с Vogue