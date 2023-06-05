Макси, будуарные и с эффектом деграде: как выглядят трендовые платья лета

С наступлением настоящего тепла платья все чаще начинают появляться в нашем гардеробе. Дизайнеры каждый год предлагают новые фасоны и цвета, поэтому в этом году нас порадовали новыми решениями, которые каждая из вас захочет иметь.

В этом году в центре внимания платья длины макси, драпировки, будуарная эстетика, серебристые оттенки, модели из денима, романтические платья, цветочные и с тарочками.

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Макси

В 2023 году платьев до пола очень много. Этот модный тренд увлек и юбки. Выбирая платье, обращайте внимание на элегантную и сдержанную максидлину в классическом цвете.



Трендовые платья на лето 2023 / Фото с Vogue

Серебро

Самый эффектный тренд этого сезона – платья в оттенке металлик. Платья, напоминающие фольгу или обертку от конфет, стали фаворитами в коллекциях весна-лето 2023.



Трендовые платья на лето 2023 / Фото с Vogue

Будуарные платья

Нежное кружево, шелковое белье и полупрозрачное платье – это главные элементы будуарного стиля, вернувшегося в женские гардеробы.



Трендовые платья на лето 2023 / Фото с Vogue

Торочки

Торочки в платьях, отсылаемые в эстетику 1920-го года – снова в моде. Струящиеся нити украсили немало платьев, так что выбрать вам точно будет из чего.



Трендовые платья на лето 2023 / Фото с Vogue

Драпирование

Платья с драпировкой помогают подчеркнуть сексуальность. В тренде платье из жидкого трикотажа длины мини или макси, с ассиметричной драпировкой и стильными деталями.



Трендовые платья на лето 2023 / Фото с Vogue

Деним

Платья из денима длительное время отсутствовали на подиумах, но сейчас снова появились. Дизайнеры представили платья на длинный рукав, платья-сарафаны, платья меди- и мини-длины.



Трендовые платья на лето 2023 / Фото с Vogue

Эффект деграда

Впервые эффект деграде вошел в моду в 1970 году, а в этом году вернул себе былую славу. Из французского слово "деграде" означает смягчение тома, полутон или оттенение. Бренды презентовали десятки платьев с разными оттенками, которые плавно перетекают один в другой.



Трендовые платья на лето 2023 / Фото с Vogue

Цветы

Цветочные платья не сходят с модных радаров уже несколько сезонов. Выбирайте для себя платье с флористическими бутонами или романтичным полевым принтом.



Трендовые платья на лето 2023 / Фото с Vogue