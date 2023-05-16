Самые стильные платья на лето 2023: подборка модных изделий

Платье – главный предмет женского гардероба летом. Каждый сезон она адаптируется к текущим тенденциям. Простая минималистичная или сексуальная с вырезами – она спасает нас в любой ситуации. Платье одеваем на день рождения, свадьбу, прогулку по городу или вечеринку. Какие платья в тренде этого года читайте в материале.

В летний сезон особую популярность приобретут обжатые силуэты с подчеркнутой женственностью, вневременные черные платья или денимовые варианты. Такие платья точно стоит добавить к своему летнему гардеробу, если вы хотите выглядеть стильно и красиво.

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Джинсовое платье

Платье из денима считается в этом сезоне ультрапопулярным элементом гардероба. Ее можно носить не только с босоножками на каблуке, но и кроссовками и дополнять сверху джинсовой курткой.



Стильные платья на лето 2023 / Фото с Vogue

Трикотажное платье

Платье из трикотажа уютное и универсальное. Она способна эффектно подчеркнуть силуэт и отлично подойдет даже для прохладных летних дней.



Стильные платья на лето 2023 / Фото с Vogue

Черное платье

В нашем гардеробе обязательно должно найтись место для одного маленького черного платья. Для повседневного использования ее популяризировала Коко Шанель. С тех пор она не покидает пантеон важных вещей, которые следует иметь каждой девушке. Это базовое платье, которое следует добавить в свой гардероб, прежде чем приобрести все остальные.



Стильные платья на лето 2023 / Фото с Vogue

Платье кроше

Это платье пришло к нам с 1970-х годов. Она снова возвращается в моду с новым размахом. Носите его с цветными сумками и босоножками на высоком каблуке.



Стильные платья на лето 2023 / Фото с Vogue

Платье с драпировкой

Этим летом такое платье будет на пике популярности, так что обжатый силуэт и драпирование гарантируют вам эффектное появление в любом месте.



Стильные платья на лето 2023 / Фото с Vogue

Цветочное платье

В летнее время также не обойтись без платья с флористическим принтом. Она идеально подчеркивает цветение цветов и буйство зелени вокруг.



Стильные платья на лето 2023 / Фото с Vogue

Платье слеп

Платье в бельевом стиле из шелка или атласа – идеальный вариант для жаркого времени года. Для того чтобы продлить силуэт – выбирайте бежевые платья и обувь в тон к ним.



Стильные платья на лето 2023 / Фото с Vogue

Льняное платье

Платье из льна – это лучшее решение для летней жары. Выбирайте интересные короткие или эффектные длинные модели.



Стильные платья на лето 2023 / Фото с Vogue