Самые стильные платья на лето 2023: подборка модных изделий
Источник:Vogue
Платье – главный предмет женского гардероба летом. Каждый сезон она адаптируется к текущим тенденциям. Простая минималистичная или сексуальная с вырезами – она спасает нас в любой ситуации. Платье одеваем на день рождения, свадьбу, прогулку по городу или вечеринку. Какие платья в тренде этого года читайте в материале.
В летний сезон особую популярность приобретут обжатые силуэты с подчеркнутой женственностью, вневременные черные платья или денимовые варианты. Такие платья точно стоит добавить к своему летнему гардеробу, если вы хотите выглядеть стильно и красиво.
Читайте также Что одеть на романтическое свидание: эффектные платья, которые вам понравятся
Джинсовое платье
Платье из денима считается в этом сезоне ультрапопулярным элементом гардероба. Ее можно носить не только с босоножками на каблуке, но и кроссовками и дополнять сверху джинсовой курткой.
Стильные платья на лето 2023 / Фото с Vogue
Трикотажное платье
Платье из трикотажа уютное и универсальное. Она способна эффектно подчеркнуть силуэт и отлично подойдет даже для прохладных летних дней.
Стильные платья на лето 2023 / Фото с Vogue
Черное платье
В нашем гардеробе обязательно должно найтись место для одного маленького черного платья. Для повседневного использования ее популяризировала Коко Шанель. С тех пор она не покидает пантеон важных вещей, которые следует иметь каждой девушке. Это базовое платье, которое следует добавить в свой гардероб, прежде чем приобрести все остальные.
Стильные платья на лето 2023 / Фото с Vogue
Платье кроше
Это платье пришло к нам с 1970-х годов. Она снова возвращается в моду с новым размахом. Носите его с цветными сумками и босоножками на высоком каблуке.
Стильные платья на лето 2023 / Фото с Vogue
Платье с драпировкой
Этим летом такое платье будет на пике популярности, так что обжатый силуэт и драпирование гарантируют вам эффектное появление в любом месте.
Стильные платья на лето 2023 / Фото с Vogue
Цветочное платье
В летнее время также не обойтись без платья с флористическим принтом. Она идеально подчеркивает цветение цветов и буйство зелени вокруг.
Стильные платья на лето 2023 / Фото с Vogue
Платье слеп
Платье в бельевом стиле из шелка или атласа – идеальный вариант для жаркого времени года. Для того чтобы продлить силуэт – выбирайте бежевые платья и обувь в тон к ним.
Стильные платья на лето 2023 / Фото с Vogue
Льняное платье
Платье из льна – это лучшее решение для летней жары. Выбирайте интересные короткие или эффектные длинные модели.