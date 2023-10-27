Самая популярная верхняя одежда осени – пальто: подборка взрывных образов

Идеальное пальто должно быть не только стильным, но теплым и комфортным. Эти две характеристики можно легко соединить. Ваше пальто должно не только хорошо сидеть, но и быть достаточно просторным, чтобы вы смогли надеть под него теплый свитер.

Миниатюрным девушкам лучше выбирать пальто чуть ниже колен, которое будет подчеркивать фигуру. Для того чтобы выбрать пальто правильного размера, вам нужно воспользоваться принципом многослойности. Наденьте теплый и объемный свитер, чтобы во время примерки понять, как вы будете себя в нем чувствовать, если будете примерять объемные наряды.

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Не менее важно перед покупкой изучить свой гардероб и продумать образы, с которыми вы будете стилизовать пальто.

Выбирайте на осень черное пальто длины макси, которое считается самой популярной моделью. Также не упускайте из виду актуальные принты – клетку и елку.

Если хотите выбрать классику – обращайте внимание на пальто разных коричневых оттенков. Это может быть бежевое или песочное пальто или оттенок темного шоколада.

Качественное пальто стоит не дешево, поэтому важно сознательно подойти к покупке. Выбирайте верхнюю одежду на пуговицах или поясе. Стилисты советуют носить пальто с джинсами, брюками, лосинами, юбками и платьями.

Также важно, чтобы пальто хорошо сочеталось с кроссовками, ботинками или сапогами на каблуке. А по головным уборам – делайте ставку на бейсболку и шапку бини.