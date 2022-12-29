Трендовые офисные аутфиты, которые вы захотите повторить: модные идеи на каждый день

дизайнеры предлагают носить в офис штанные костюмы, юбки миди, рубашку с платьем и блузку с укороченным жакетом.

Офисный стиль требует особого подхода в выборе гардероба. Многие считают, что такая одежда скучная и однотонная, впрочем, при правильном сочетании вещей можно создать безупречный эффектный образ.

Читайте также 10 формул для зимних образов, которыми следует воспользоваться в этом сезоне: эффектные фото

Новые тренды появляются каждый сезон, но когда дело доходит до офисного дресс-кода – классические вещи и вневременные силуэты занимают первенство. Чаще всего для офиса выбирают бежевую, серую и черную палитру цветов для монохромных ансамблей. Предлагаем вашему вниманию идеальные образы, которые подойдут для рабочих будней осенью.

Брючные костюм

Приталенные костюмы уже давно не занимают ведущие позиции в трендовых подборках, поэтому выбирайте слегка мешковатые варианты. Носить костюм можно с любой обувью. Сочетайте с белыми рубашками, футболками поло, блузками или водолазками.



Стильные офисные образы

Юбка всегда попадает в списки базовых элементов гардероба, однако не всем она подходит. Если же вы любите классические офисные образы, тогда смело сочетайте жакет с юбкой, довершая этот ансамбль сапогами на каблуках.

Стильные офисные образы

Рубашка и платье

Рубашка одета под сарафан – идеальный образ навеянный эстетикой 70-х годов. Чтобы привлечь модную эпоху – выбирайте теплые оттенки зеленого и коричневого. Идеальным дополнением к платью станет блузка с длинными рукавами или строгие рубашки с воротником-стойкой.

Стильные офисные образы

Трикотажный джемпер и брюки

Для офиса отдавайте предпочтение свитерам, которые держат форму и не выглядят растянутыми. Брюки также выбирайте из плотных материалов, к примеру, трендовой замши или мягкой кожи. Сапоги идеально дополнят аутфит.

Стильные офисные образы

Блуза и брюки

Создавайте стильные образы благодаря помпезной рубашке с бантом и классическим штанам черного или молочного цвета, или же модель в мелкую клетку. В пару к комплекту выбирайте сапоги на каблуке (с широкими длинными брюками они визуально сделают ваши ноги очень длинными).



Стильные офисные образы