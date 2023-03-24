3 модных купальника, которые будут в тренде этим летом: на что обратить внимание

Еще несколько месяцев и в ход пойдет пляжная одежда, так что немного забегая вперед, решили рассказать вам о модных купальниках, которые будут актуальны этим летом.

Отслеживая лучшие тенденции купальников на 2023 год, стоит отметить, что кардинально мода не изменилась. Это будут такие же фасоны и цвета, к которым мы привыкли. Вероятно, вам только придется пополнить свою коллекцию каким-нибудь модным купальником, которого раньше у вас не было.

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Если вы потратите время на покупку купальника задолго до пляжного сезона, то есть все шансы избежать спешки и покупки вещей в последние дни перед отпуском.

Коричневые оттенки

Коричневые землянистые оттенки, отражающие одну из самых популярных тенденций в одежде на подиумах весна-лето 2023, будут также популярны среди купальников, поэтому обратите на них внимание.

Мягкие текстуры

Комфорт – это также ключевой фактор, даже в ношении купальников. В моде будут изделия из ткани, напоминающие полотенце.

Яркое ретро

Обратите внимание на купальники в стиле 70-х годов – с гавайскими мотивами, пейсли или психоделическими цветочными мотивами. Отправившаяся на отдых британская певица Дуа Липа уже примерила на себе цветочную комбинацию. В схожем цветочном купальнике отдыхала шведка Эльза Госк.